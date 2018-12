vor 56 Min.

Dach von Schule undicht: Es tropft in Klassenzimmer

Mit einer Plane abgedeckt ist in einem Klassenzimmer des Förderzentrums Abt-Ulrich-Schule in Kaisheim dieser Beamer einer elektronischen Tafel. Grund: Es tropft von der Decke, und das empfindliche Gerät muss geschützt werden.

Ins Förderzentrum in Kaisheim dringt Feuchtigkeit ein. Die Situation in der Schule hat sich jetzt verschärft. Der Rektor ist sauer.

Von Wolfgang Widemann

Eigentlich hat Johann Dobrovolski über Weihnachten Urlaub. Doch mit Blick auf das Wetter ist dem Hausmeister des Förderzentrums Abt-Ulrich-Schule an diesem Freitagmittag klar, dass er sowohl über das Wochenende als auch über die Feiertage regelmäßig an seiner Arbeitsstätte vorbeischauen muss. Seine Aufgabe: Eimer leeren.

Die stehen in mehreren Räumen und in der Aula der Schule. Wenn es draußen regnet, tropft es in dem Gebäude von der Decke. Das Dach ist undicht. Dieser Zustand herrscht in dem sanierungsbedürftigen, fast 50 Jahre alten Komplex schon länger. Doch in den vergangenen Wochen hat sich die Situation verschärft. Für Schulleiter Harald Köhler ist dieser Zustand kaum noch ertragbar: „So kann man mit den Kindern und meinen Kollegen nicht umgehen.“

Blechrinne in Aula fängt das Wasser auf

Was den Rektor besonders ärgert: „Wir werden seit acht Jahren vertröstet.“ Seitdem dringe Wasser in die Aula ein. Mitten in dieser treffen zwei Betonbauteile aufeinander. „Das Wasser sickert durch einen Riss im Beton“, weiß Dobrovolski. Entlang der Fuge behalf sich die Schule erst mit bis zu acht Eimern, die in Reihe standen, um das Wasser aufzufangen. Vor zwei bis drei Jahren ließ die Gemeinde Kaisheim – dieser gehört der Komplex – entlang der Spalte an der Decke eine Blechrinne montieren. Von deren Ende führt an der Wand eine Rohrleitung nach unten und mündet in einen großen Kübel.

Mittlerweile wird es aber auch in vier Räumen feucht – in zwei Klassenzimmern, einem Nebenraum und einem Materialraum, in dem auch die Server für die EDV-Anlage der Schule stehen. In einem der Klassenzimmer ist die Schadstelle direkt über dem Beamer für die elektronische Tafel. Ein Lehrer hat über dem empfindlichen Gerät eine Plane drapiert, damit es heil bleibt. In einem anderen Klassenraum hat der Hausmeister ein Loch in die abgehängte Decke gerissen. Dort tropft es gleich neben der Tür in einen Eimer. Solche Umstände sorgten auch dafür, dass der Unterricht ein Stück weit eingeschränkt werde, merkt Rektor Köhler an.

Eine Sanierung kostet wohl mindestens fünf Millionen Euro

Der sieht das „Grunddilemma“ in der Konstellation, dass die Marktgemeinde Eigentümer des Gebäudes ist und der Landkreis Donau-Ries der Träger des Förderzentrums, das rund 200 Schüler aus dem Umkreis besuchen. Die Gemeinde ist klamm und schiebt deshalb seit Jahren die Generalsanierung des gesamten Komplexes, in dem sich auch die Grundschule befindet, vor sich her. Derzeit sind mehrere Büros mit einer Machbarkeitsstudie beschäftigt. Auf deren Grundlage soll über weitere Schritte entschieden werden. Die Kosten sind unklar. Eine grobe Schätzung geht von fünf Millionen Euro aus.

Beim maroden (Flach-)Dach scheint nun aber kein Aufschub mehr möglich. Bürgermeister Martin Scharr sprach das Wasserproblem in dieser Woche im Gemeinderat an und bezeichnete es als „Hiobsbotschaft“. Das Dach sei offenbar an verschiedenen Stellen nicht mehr in Ordnung. Dadurch dringe viel mehr Wasser ein. Die genaue Ursache sei derzeit nicht bekannt. Deshalb müsse man „schnellstmöglich Abhilfe schaffen“, so Scharr am Rande der Sitzung gegenüber unserer Zeitung.

Die Gemeinde Kaisheim sucht nach einer schnellen Lösung

Soll heißen: Noch im Winter wolle man eine Lösung auf den Weg bringen. Nach aktuellem Stand sei das Ziel, das betroffene Gebäude mit einem Trapezblechdach neu einzudecken. Die Gemeinde stehe bereits in Kontakt mit dem Landratsamt. Es müsse unter anderem sichergestellt werden, dass sich die Maßnahme nicht negativ auf die staatliche Förderung auswirkt, die sich die Beteiligten für die geplante Sanierung erhoffen.

Rektor Köhler zeigt sich derweil erleichtert, dass wenigstens ein weiteres Problem gelöst werden kann. An zwei Klassenzimmern im Neubau benötige man Jalousien. Ebenso müssten die defekten Jalousien an den Fenstern von zwei Klassenräumen im Altbau erneuert werden. Dort hätten Kinder und Lehrer im Sommer Temperaturen von bis zu 35 Grad zu ertragen. Der Marktgemeinde sei es seit fast zwei Jahren nicht möglich, für die Montage zu sorgen. Aus dem Rathaus habe es geheißen, man bekomme wegen des geringen Umfangs des Auftrags keine Firma her.

Jetzt kümmere sich der Landkreis um die Sache. Die soll laut Köhler bis zum Sommer 2019 erledigt sein. Grundsätzlich bestehe zum Förderzentrum ein Vertrag, dem zufolge die Kommune für die Reparatur von Schäden am Gebäude zuständig sei und der Kreis dann die Rechnung bezahle.

Themen Folgen