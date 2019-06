vor 18 Min.

Dachschaden

Streit zwischen Donauwörther Nachbarn landet vor Gericht

Von Alexander Millauer

Eine neue Abdichtung sollte eigentlich Probleme beseitigen. Stattdessen hat sie in Donauwörth neue geschaffen. Um einen erneuten Wasserschaden zu vermeiden, hat der Schwiegersohn einer Donauwörtherin das Dach neu abgedichtet. Die Dame wohnt in einem Reihenhaus. Doch der Schwiegersohn versorgte das Dach der Nachbarin gleich mit – was dieser nicht gefiel. Sie klagte.

Warum stört die Abdichtung überhaupt? Das wollte Richter Thomas Kolbe bei der Verhandlung am Zivilgericht Augsburg von Rechtsanwalt Ulrich Roßkopf wissen. Er vertrat die Klägerin, die selbst nicht anwesend war. Sicherlich habe es seine Mandantin auch geärgert, dass sie nicht gefragt worden sei, antwortete Roßkopf.

Gleichzeitig habe sie erst vor einigen Jahren eine teure Dachsanierung vorgenommen. „Es gibt für sie überhaupt keinen Grund, den Zustand, den sie mit teurem Geld bezahlt hat, infrage zu stellen“, sagte Roßkopf. Und es sei auch nicht geklärt, wer nun haftet, wenn doch Wasser durchs Dach tropft.

Richter Kolbe vermutete, dass der Zustand des Dachs verschlechtert werden könnte, wenn man die Abdichtung wieder aufreißt. Deswegen schlug er einen Vergleich vor.

Der könnte zum Beispiel so aussehen, dass die Frau, die die Abdichtung angebracht hat, eine Abschlagszahlung an die Klägerin zahlt. Das akzeptierte die beklagte Frau jedoch nicht. Also geht der Streit erst einmal weiter. (mill-)

