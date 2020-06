vor 16 Min.

Dämme und Deiche entlang der Donau werden gemäht

Die LEW Wasserkraft hat mit den Mäharbeiten an den Staustufen entlang der Donau zwischen Oberelchingen und Donauwörth begonnen.

Plus Lechwerke führen derzeit die Maßnahmen durch, mit denen die ökologischen Vielfalt erhalten werden soll

Die LEW Wasserkraft hat mit den Mäharbeiten an den Staustufen entlang der Donau zwischen Oberelchingen und Donauwörth begonnen. Die Mäh- und Pflegearbeiten werden mit den Naturschutzbehörden der Regierung von Schwaben und der jeweiligen Landkreise abgestimmt. Als Betreiber von zehn Wasserkraftwerken an der Donau ist LEW Wasserkraft für den Unterhalt an insgesamt 75 Flusskilometern zuständig. Zu den notwendigen Unterhaltsmaßnahmen gehört auch das regelmäßige Mähen entlang der Dämme und Deiche.

Naturschutz spielt eine wichtige Rolle

Bei den Mäharbeiten spielt auch der Naturschutz eine wichtige Rolle, denn mit der Maßnahme trägt LEW Wasserkraft zum Erhalt wertvoller Lebensräume bei. Dabei handelt es sich um sogenannte Extensivwiesen, zu denen in Teilen auch die ökologisch wertvollen Halbtrockenrasen gehören. Diese besonders nährstoffarmen und trockenen Wiesen zeichnen sich durch ihre große Artenvielfalt aus. Nach dem Mähen wird das Mähgut abgerecht, wodurch die Halbtrockenrasen erhalten bleiben. „Die Extensivwiesen an den Dämmen und Deichen entlang unserer Flüsse sind potenzieller Lebensraum von seltenen und gefährdeten Arten und deshalb besonders wertvoll. Ohne regelmäßige Pflege würden diese Flächen zuwachsen oder verbuschen. Die Pflege der Dämme durch LEW Wasserkraft trägt dazu bei, die ökologische Vielfalt an den Flüssen zu erhalten“, sagt Susanne Kuffer von der Höheren Naturschutzbehörde der Regierung von Schwaben.

Aktuell läuft an der Donau die Sommermahd. Hier mähen Mitarbeiter von LEW Wasserkraft die Dammkrone, die Landseite der Dämme und an einzelnen Flussabschnitten auch die Wasserseite. Magere, artenreiche Blühstreifen werden im Sommer in der Regel nicht gemäht.

Lebensräume für Tiere und Pflanzen

Ausnahmen gibt es, wenn beispielsweise sogenannte Neophyten, also nicht heimische und teils invasive Arten, beseitigt werden müssen. Im Herbst mäht LEW Wasserkraft dann zusätzlich zur Dammkrone und der Landseite auch die Blühstreifen und die Wasserseite der Dämme, heißt es in der Pressemitteilung. „Mit unseren Maßnahmen und Projekten tragen wir als Wasserkraftwerksbetreiber dazu bei, die Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu erhalten – im Fluss aber auch entlang der Gewässer“, sagt Arthur Weißenburger, Baubetriebsleiter bei LEW Wasserkraft und Koordinator der Mäharbeiten an der Donau. Die Mäharbeiten an der Donau werden von zwei Teams durchgeführt. Die Fachkräfte haben Ende Mai im Stauraum Oberelchlingen begonnen und werden die Sommermahd voraussichtlich Mitte August im Stauraum Faimingen abschließen. Ab Mitte September beginnt dann die Herbstmahd, die voraussichtlich Ende November abgeschlossen wird.

Beeinträchtigungen für Spaziergänger und Fahrradfahrer entstehen während der Mäharbeiten nicht. Die dammbegleitenden Wege müssen nicht gesperrt werden.

Neben der Donau betreibt LEW Wasserkraft auch an den Flüssen Lech, Iller, Günz und Wertach Wasserkraftwerke. Auch hier werden regelmäßig Mäharbeiten durchgeführt – immer an die jeweiligen Lebensräume und die Beschaffenheit der Dämme angepasst.

