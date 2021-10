Daiting

vor 52 Min.

Haus- und Grundeigentümer in Gemeinde Daiting müssen zahlen

Nahe Natterholz entstehen derzeit mehrere Bauwerke, damit das Schmutzwasser aus dem Dorf künftig in die Kläranlage nach Daiting geleitet werden kann.

Plus Für ein kostspieliges Projekt in Natterholz werden alle Haus- und Grundstückseigentümer der Gemeinde Daiting zur Kasse gebeten. So hoch sind die Beiträge.

Von Wolfgang Widemann

Die Gemeinde Daiting gehört mit ihren knapp 800 Einwohnerinnen und Einwohnern zu den kleinen Kommunen der Region, hat aber dennoch gleich fünf Ortsteile. Dies bringt hohe Ausgaben für den Erhalt der Infrastruktur mit sich, so zum Beispiel für die Reinigung des Abwassers. Wegen eines gerade laufenden Millionenprojekts in diesem Bereich werden nun die Haus- und Grundstückseigentümer der Gemeinde zur Kasse gebeten.

