Damit Radeln in Monheim attraktiv und sicher ist

Im Gebiet der Stadt Monheim werden Radwege überprüft, neue Routen festgelegt und Problemstellen gesucht. Was bei dem Thema in der Jurastadt sonst noch alles passiert.

Radfahren soll auf dem Gebiet der Stadt Monheim attraktiver und sicherer werden. Das ist laut Stadt-Aktiv-Management das Ziel der Kommune. Diese informiert nun über den aktuellen Stand der Maßnahmen.

2020 führte Kathrin Schön vom Ferienland Donau-Ries einen Radwege-Check für die Stadt Monheim durch. Das Gebiet umfasste die Gemarkungen Flotzheim, Itzing, Monheim, Rehau, Warching, Weilheim und Wittesheim. Es wurden Radwege mit einer Gesamtlänge von 25 Kilometern auf ihre Oberflächenqualität hin überprüft und in die Kategorien „sehr gut befahrbar“, „gut befahrbar“, „mäßig bis eher schlecht befahrbar“ und „schlecht befahrbar“ eingeteilt. Die registrierten Schäden und Beeinträchtigungen werden einer Pressemitteilung zufolge erfasst und nun für die kommende Radl-Saison beseitigt.

Radweg Ries 1 in Monheim wird überarbeitet

Drei Teilbereiche von Radwegen werden umbeschildert beziehungsweise umgeleitet: Der „Radweg Ries 1“ aus Richtung Nördlingen, der bisher durch Monheim über den Altweiherweg und die Treuchtlinger Straße zur Altstadt geführt hat, wird künftig über Schießstattweg, Schulstraße und Jahnstraße zum Zentrum geführt.

Im Stadtteil Weilheim werden die Radwege „Radweg Ries 1“ und „Möhrenbachweg“ dergestalt umgeleitet, dass sie künftig über den Dorfplatz und den dort installierten Radfahrer-Rastplatz mit öffentlichem WC führen.

Bei Warching führt der „Radweg Ries 1“ an der Moto-Cross-Strecke vorbei. Um Gefahrensituationen bei Trainings und Rennen zu vermeiden, wird der Radweg künftig auf einen Verlauf oberhalb der Moto-Cross-Strecke verlegt.

In Kooperation mit dem Landkreis Donau-Ries beziehungsweise mit dem Radverkehrsbeauftragten des Landkreises, Alexander Wolfinger, nimmt die Stadt Monheim zum ersten Mal am Wettbewerb „Stadtradeln“ teil. Stadtradeln bedeutet, 21 Tage lang möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen und die gefahrenen Kilometer online im Stadtradeln-Account der Stadt Monheim zu melden. Im Kampagnen-Zeitraum vom 6. Juni bis zum 26. Juni 2021 sollen dazu Aktionen stattfinden. Alle, die in der Stadt Monheim und in den Stadtteilen wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, können beim Stadtradeln mitmachen und ihre gefahrenen Kilometer für Monheim eintragen. Der Wettbewerb wird vor Ort vom Stadt-Aktiv-Management koordiniert.

Stadtradeln-App soll Radfahren in Monheim einfacher machen

Verbunden mit dem Wettbewerb Stadtradeln ist die Möglichkeit, besonders während des Kampagnen-Zeitraums Radverkehrsprobleme einfach und schnell zu melden. Über die kostenfreie Stadtradeln-App soll jeder registrierte Teilnehmer mit der integrierten „Radar!“-Funktion Meldungen abgeben und die Stadt Monheim schnell und unkompliziert über Schlaglöcher, riskante Verkehrsführung und weitere Probleme der Radinfrastruktur informieren können.

Bisher führt der „Radweg Ries 1“ noch aus Richtung Nördlingen bis nach Mühlheim im Landkreis Eichstätt. Stadtrat Roland Bock hatte die Idee, den Weg ab dem Weiher im Stadtteil Kreut, der Quelle der Gailach, künftig in den „Gailach-Radweg“ umzubenennen. Derzeit werden Gespräche mit der Gemeinde Mörnsheim bezüglich der Umsetzung und Finanzierung geführt. Geplant ist, dass der Gailach-Radweg spätestens von Herbst 2021 an von Kreut, über Monheim, Warching, durch das Röglinger Tal, vorbei am Dreiländereck, über Mühlheim, Mörnsheim bis nach Altendorf zu der Stelle führt, an der die Gailach in die Altmühl mündet.

Um die verschiedenen geplanten Schritte in einem umfassenden Radwege-Konzept zusammenzuführen, arbeitet die Stadt Monheim mit einem Planungsbüro zusammen. Dessen Geschäftsführer Uwe Petry will laut Pressemitteilung dazu Anfang Mai nach einer Befahrung der Radwege in und um Monheim für Problemstellen erste Lösungsansätze vorstellen und eine Einschätzung hinsichtlich der künftig nötigen Punkte abgeben.

Im Konzept sollen beispielsweise auch die neu geplanten Rad-Parkplätze im Kreuzwirthof, vor der Tourist-Info und vor dem Oberen Stadttor enthalten sein. (pm)

