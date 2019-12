vor 18 Min.

Damit der Boden auf den Äckern bleibt

Durch Starkregen wurde in Kölburg (im Bild) und in anderen Monheimer Ortsteilen im Sommer 2018 viel Erdreich von den Äckern geschwemmt.

Überschwemmungen nach Starkregenereignissen sorgen für Anordnung. Bauern fühlen sich unter „Generalverdacht“ gestellt

Von Thomas Unflath

Im kleinen Monheimer Stadtteil Kölburg hat sich seit vergangenem Jahr einiges zusammengebraut. Die dortigen Landwirte sehen sich unter „Generalverdacht“ gestellt, wie sie es nennen. Die Ursache des Konflikts mit der Kommune reicht über ein Jahr zurück und dreht sich um eine bodenschutzrechtliche Anordnung. Nach einer emotionalen Bürgerversammlung in Kölburg kam das Thema nun noch einmal im Stadtrat vor – jedoch ohne das gewünschte Ergebnis der zahlreichen Zuhörer.

Zum Hintergrund: Im Sommer 2018 gab es gleich mehrere Starkregenereignisse im Raum Monheim. Betroffen waren zum Beispiel Flotzheim, Kreut – und Kölburg. An den jeweiligen Stellen wurden große Mengen Ackerland auf Straßen und Privatgrundstücke geschwemmt. Um Maßnahmen zu ergreifen, derartige Vorkommnisse in Zukunft verhindern zu können, wandte sich die Kommune auch ans Landratsamt. Es folgten Ortsbesichtigungen. Auch das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen wurde eingebunden. Schließlich beschloss der Stadtrat mit breiter Mehrheit, die Angelegenheit weiter zu verfolgen. Seitens des Landratsamts wurde eine sogenannte bodenschutzrechtliche Anordnung eingeleitet. Dies ist der Punkt, an dem der Konflikt beginnt, denn die Landwirte sind durch eine derartige Anordnung nicht mehr frei in der Entscheidung, wie sie den Acker nutzen. Bei Nichteinhaltung können strafrechtliche Konsequenzen drohen. Das Verfahren läuft derzeit noch, die Landwirte wurden vom AELF beraten, die Anordnung ist also noch nicht ergangen.

Bei der Bürgerversammlung in Kölburg im Oktober wurde das Thema hitzig debattiert und kam nun im Stadtrat auf die Tagesordnung. An der Sitzung nahmen auch mehrere Landwirte aus Kölburg und anderen Stadtteilen teil und gaben eine Stellungnahme ab. Sie würden durch die Anordnung unter „Generalverdacht“ stehen, immer nur Monokulturen (wie Mais) anzubauen, was die Überschwemmungsgefahren deutlich erhöhe. Mit einer knappen Mehrheit von 9:7 votierten die Ratsmitglieder aber gegen die Rücknahme des Antrags auf die bodenschutzrechtliche Anordnung.

Bürgermeister Günther Pfefferer informiert auf Nachfrage, dass Michael Stiller, Geschäftsführer des Kreisverbands des Bayerischen Bauernverbands (BBV), ihn im Juli gebeten habe, den Antrag zurückzuziehen. Nach Aussprache im Bauausschuss des Stadtrats wandte sich die Verwaltung an das Landratsamt. Die klare Antwort: Es stehe der Kommune frei, den Antrag zurückzuziehen. Aber das Landratsamt als Bodenschutzbehörde habe Kenntnis vom Sachverhalt erlangt und werde das Verfahren von Amts wegen weiter betreiben. Die Stadt würde jedoch ihre Verfahrensbeteiligung verlieren. „Diese wollen wir natürlich nicht aufgeben“, betont Pfefferer. „Auch, um unsere Landwirte unterstützen zu können. Da eine Rücknahme keine Auswirkungen gehabt hätte, haben wir auch nichts veranlasst.“ Die Stadtratsmitglieder hätten nun mehrheitlich für die Beibehaltung votiert, weil sich ihrer Ansicht nach die Landwirte an die „gute fachliche Praxis“ halten würden und somit auch nichts zu befürchten hätten.

Stadtrat Josef Steinhart (PWG) war an den Gesprächen mit Landratsamt und AELF beteiligt. Er erinnert daran, dass man frühzeitig den Kontakt mit den betroffenen Landwirten gesucht habe, um eine andere Bewirtschaftung oder Vorkehrungen für Starkregenereignisse zu diskutieren: „Dies war jedoch erfolglos.“

Angeblich habe das AELF den Bauern Auflagen für die weitere Bewirtschaftung gemacht – darüber habe er aber bis heute keine Unterlagen erhalten, so Steinhart. Er sieht den schließlich abgelehnten Antrag eher durch die Furcht vor dem Verlust von Fördermitteln begründet.

Steinhart verweist auf die Äußerung des Ratskollegen Norbert Meyer (SPD) in der Sitzung: „Wenn alles richtig gemacht wird, besteht keine Gefahr einer Sanktionierung.“ Dies sehe er genauso. Da das Landratsamt als Bodenschutzbehörde das Verfahren weiterbetreibe, sei es für die Stadt keine Lösung gewesen, in diesem Zuge ihre Beteiligung aufzugeben, argumentiert Steinhart. Immerhin gehe es auch nicht nur um den Bereich Kölburg, sondern um insgesamt sechs Gebiete auf Monheimer Flur.

Für Kölburgs Ortssprecher Herbert Kappler ist die ganze Problematik „ein Thema, das uns alle sehr bewegt“. Er hält es durchaus für denkbar, dass die Angelegenheit noch nicht abgeschlossen ist und der BBV-Kreisverband in dieser Hinsicht noch einmal aktiv werden könnte.

