Das Abi ist geschafft – trotz Mathe-Hürde

Am Gymnasium Donauwörth haben 144 Abiturienten die Hochschulreife erreicht. Wie es nun gelaufen ist.

Von Barbara Wild

Die Abiturienten in Bayern beklagten sich über besonders schwere Aufgaben im Abiturfach Mathematik – eine Prüfung, die jeder Abiturient im Freistaat hat schreiben müssen. Wie ist es in der Region nun ausgegangen? Die DZ hat beim Direktor des Gymnasium Donauwörth nachgefragt.

Herr Auinger, jetzt ist das Abitur geschafft. Die mündlichen Prüfungen sind vorbei und die Noten vergeben. Wie ist denn jetzt das Ergebnis ausgefallen?

Karl Auinger: Ich bin der Meinung, dass bei der ganzen Diskussion um das Mathe-Abi doch entscheidend ist, was am Ende rauskommt. Die schriftliche Mathe-Prüfung macht von den 900 nötigen Punkten für das bestandene Abitur am Ende nur etwa 5 Prozent aus. Man muss das schon in der Gesamtschau betrachten.

Und welchen Schnitt haben die Prüfungen nun ergeben?

Auinger: Im Fach Mathematik sind die Ergebnisse am Gymnasium Donauwörth wie im bayernweiten Durchschnitt bei einem Dreier-Schnitt. Das war schon mal besser, aber dafür sind die Schüler in diesem Jahr in anderen Fächern sehr gut gewesen.

In welchen?

Auinger: Beispielsweise in Latein.

Und wie viele haben denn nun bestanden?

Auinger: Bei uns sind dieses Jahr 149 Schüler zum Abitur angetreten. Fünf haben leider nicht bestanden, aber 144 konnten die nötigen Punkte vorweisen.

Nochmal zurück zu Mathe. Haben sich denn bei Ihnen Eltern eingeschaltet, die ein Eingreifen für nötig gehalten hätten?

Auinger: Nein, bei mir ist niemand vorstellig geworden. Natürlich haben wir das im Elternbeirat diskutiert, das Thema war ja enorm präsent. Und sicher gab es Schüler die aus der Prüfung gekommen sind und erst einmal durchgeschnauft haben und die Aufgaben als schwer beurteilt haben. Aber am Ende ist das eine Fach eben besser und das andere schlechter ausgefallen.

Wie ist denn das Abitur an sich in Donauwörth ausgefallen?

Auinger: Wir haben dieses Jahr einen Schnitt von 2,2. Damit liegen wir wieder besser als der bayernweite Schnitt und sind sogar noch leicht besser als 2018 (2,23) und 2017 (2,24). Da brauchen wir uns nicht verstecken.

Wie beurteilen Sie nun rückblickend die ganze Diskussion um die Mathe-Prüfungen?

Auinger: Ich persönlich fand das eher überzogen und bin das Thema nun auch ein bisschen leid. In anderen Jahren waren andere Fächer schwerer, da haben sich die Abiturienten nicht beschwert. Ich hätte es als unfair gegenüber früherer Jahrgänge empfunden, wenn man dieses jahr eingegriffen hätten. Und nochmal: Es ist einfach wichtig die Gesamtschau zu wahren und die zeigt ja auch, dass das Abitur insgesamt gut zu meistern war. Gerade in Donauwörth können wir wirklich wieder sehr zufrieden sein.

