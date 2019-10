vor 10 Min.

Das Alter – zwischen Ernst und Humor

Im Landratsamt sind bis 22. November Karikaturen zu sehen, die sich mit dem Älterwerden befassen. Dahinter steckt ein tiefer Sinn

Pippi Langstrumpf ist in die Jahre gekommen. Ihr schelmisches Lachen ist faltenumkränzt, in die unförmigen Arme haben sich tiefe Furchen gegraben, Hängebrüste liegen flach auf ihrem Bauch, der die Taille längst verschluckt hat. Nicht wirklich schmeichelhaft, diese Darstellung! Aber eine Einladung an alle, der Vergänglichkeit der Jugend mit einem Augenzwinkern zu begegnen.

Die Ausstellung „Das Alter in der Karikatur“ (bis 22. November im Landratsamt) die Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer gestern Abend eröffnete, will zunächst einmal genau das: zum Schmunzeln bringen. Meister des komischen Fachs haben Klischees in Zerrbildern überzeichnet, die das Lachen herausfordern.

Aber mit dieser humoristischen Seite der Ausstellung nicht genug: Es steckt ein weitaus tieferer Sinn dahinter. Franziska Polanski, Medizinerin, Autorin, Kunst- und Theaterwissenschaftlerin, hat sie konzipiert. Seit Jahren erforscht sie die Kunst der Komik im Allgemeinen und untersucht im Speziellen, wie diese mit dem Thema Alter umgeht. Polanski hinterfragt die allzu idyllischen Altersbilder, die in unserer Gesellschaft ganz gezielt verbreitet werden. Das Image der „jungen“ Alten, die weit im Herbst des Lebens noch fit und aktiv dabei sind. Dabei sieht die Wirklichkeit nicht selten anders aus: Demenz, Gebrechlichkeit, Pflegebedarf, auch Altersdiskriminierung.

Franziska Polanski wünscht sich, dass der Altersdiskurs vor allem auch eine Wertediskurs ist. Über die Würde des Menschen insgesamt – erst recht auch des Alters. Mit ihrer Karikaturen-Ausstellung entlarvt sie die schöne Fassade des gesellschaftlichen Wunschdenkens. Und sie lädt dazu ein, in die emotionalen Hinterstuben einzudringen. Franziska Polanski will also beides, um sich dem Alter anzunähern: Die Ernsthaftigkeit einerseits, den Mut, tiefere Gefühle zuzulassen, in die emotionalen Hinterstuben zu schauen. Gleichzeitig aber, den Humor dabei nicht zu verlieren. „Darf man denn über das Alter lachen?“, fragt sie und gibt gleichzeitig die Antwort: „Lachen kann man nicht verhindern, es geschieht einfach.“

Das erfuhren die Besucher der Vernissage auch beim Überraschungsauftritt des Komikers Link Michel. Er näherte sich dem Thema auf kabarettistische Weise an.

Sozialministerin Kerstin Schreyer plädierte in ihrer Rede dafür, das Alter zunächst lediglich als einen Lebensabschnitt zu bewerten. Nicht mehr und nicht weniger. Alter könne Pflege bedeuten, deshalb habe die Politik zur Unterstützung Angehöriger etwa das Landespflegegeld eingeführt. Alter sei aber auch ein Reichtum an Erfahrungen. „Wir denken oft nur in Defiziten“, bemängelte sie, „und nicht in Ressourcen.“ Viele Senioren seien fit, taff und eine Bereicherung für die Gesellschaft. Schreyer wünschte sich eine individuelle Betrachtungsweise, nämlich zu hinterfragen, was ein Mensch im Alter denn brauche. Und sie wünschte sich einen Umgang mit älteren Menschen wie mit allen anderen auch: voll Respekt und Achtung.

Auch die Familienbeauftragte im Landratsamt, Sina Scheiblhofer, und Landrat Stefan Rößle unterstrichen diesen Gedanken. Rößle sprach zudem von großen Herausforderungen, die auf Politik und Gesellschaft in den nächsten Jahren zukommen, wenn der Anteil der älteren Menschen rapide steigt. Deshalb gelte es, das Thema Alter mit all seinen Facetten aus der Tabuzone zu holen.