Das Ankerzentrum in Donauwörth ist Geschichte

Plus Die zentrale Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Donauwörth ist seit Freitag geschlossen. Jetzt beginnt ein neues Kapitel auf dem alten Militärgelände.

Seit Freitag ist Schluss. Aus und vorbei, das Ankerzentrum für Asylbewerber in Donauwörth ist Geschichte. Jetzt heißt es für Alexandra Reinhardt noch: Die restlichen Möbel raus, Schlüssel einsammeln. Und im Prinzip könnten dann schon die Bagger anrollen und die über 60 Jahre alten, übrig gebliebenen Bundeswehr-Zweckbauten der Delp-Kaserne abreißen. Dann beginnt ein neues Kapitel auf dem Schellenberg.

Asylbewerber sind weggezogen

Reinhardt ist Betriebsleiterin des Ankerzentrums im Auftrag der Regierung von Schwaben. Und bis zur Übergabe der Gebäude und des gut sieben Hektar großen Rest-Geländes der vormaligen Kaserne an die Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten (Bima) Ende Februar wird sie auf dem Areal ihren Dienst versehen. Dazu gehören Container organisieren, tonnenweise Möbel sortieren und einlagern lassen, prüfen, dass der Umzug reibungslos vonstatten geht.

Der Wegzug der Asylbewerber war indessen bereits am vergangenen Donnerstagmittag abgeschlossen. Da erhielten die verbliebenen 15 Migranten ihre Formblätter zur „Verlegung“, wie es im Amtsdeutsch heißt. Mit dem Zug ging es für sie in die Außenstellen der neuen Anker-Zentralbehörde in Augsburg.

Eine Mitarbeiterin des Verwaltungsgerichts schaut noch kurz vorbei bei Reinhardt in den bis auf einen Tisch mit Stahlrohrstühlen leer geräumten Besprechungsraum. Man wünscht sich frohe Weihnachten und sieht sich an anderer Stelle. Für die Justizangestellte ist der Umzug von Vorteil. Sie wird nun wieder an ihrem Wohnort in Augsburg arbeiten. So wie vorher, bevor Donauwörth zur zentralen Anker-Einrichtung Schwabens wurde.

Die Idee habe sich bewährt, sagen die Verantwortlichen

Die Ankeridee sieht vor, dass sämtliche an einem Asylverfahren beteiligten Behörden an einem Ort gebündelt sind. Damit sollten die bisweilen zähen Asylverfahren beschleunigt werden. Laut Regierungsrat Frank Kurtenbach ist das auch gelungen. Merklich unter drei Monaten dauere ein Verfahren inzwischen. Die Anker-Idee habe sich bewährt, es bestünde „ein System der kurzen Wege“ zwischen den Ämtern und auch weiteren beteiligten Organisationen wie etwa Diakonie und Caritas.

Nach diesem vernetzten Muster habe auch die neue zentrale Ankerbehörde in der Aindlinger Straße in Augsburg ihre Arbeit aufgenommen – der Betrieb laufe dort bereits nahtlos weiter, berichtet Kurtenbach. In Donauwörth komme nun zur Erstaufnahme auch bis Monatsende kein Asylbewerber mehr an.

Gebäude sind geräumt

Die Gebäude in der Delp-Kaserne sind weithin geräumt, Umzugstransporter und Container säumen die Panzerstraße, auf der ansonsten an diesem kalten Vormittag im Dezember nur wenig Betrieb herrscht. Ein gänzlich anderes Bild als noch im Sommer, als hier auf den Wegen hunderte Menschen versammelt waren, Kinder spielten, die Leute mit oder ohne Rollkoffer von A nach B eilten in dieser irgendwie ganz eigenen Welt des umzäunten Ankerzentrums.

Die behördlichen Mitarbeiter seien an ihren neuen Stellen tätig, zumeist in Augsburg, wie Kurtenbach erklärt, der bis zuletzt die Einrichtung in Donauwörth von Augsburg aus leitete. Die Mitarbeiter der Hilfsdienste mussten sich für andere Orte bewerben – oder aber gänzlich neu orientieren.

Nur eine Übergangslösung

Von vorn herein allerdings war klar, dass Donauwörth nur ein Übergang war, eine befristete Einrichtung – was sich die Stadt auch wiederholt von der Bayerischen Staatsregierung bestätigen ließ. Zum einen sah man sich in der 20000-Einwohner-Stadt mit einer Zahl von bis zu 1000 Asylbewerbern aus aller Herren Länder in einer zentralen Großunterkunft überfordert. Zum anderen lag das Ankerzentrum auf dem alten Bundeswehrareal, das die Stadt für ein neues Siedlungsgebiet dringend braucht.

Dem Vernehmen nach gibt es bereits längere Wartelisten für die Grundstücke auf dem bereits von der Stadt vom Bund gekauften, größeren Teilbereich. Mit der Bima seien, wie Oberbürgermeister Armin Neudert im Stadtrat jüngst vortrug, die Kaufverhandlungen über das bisherige Anker-Areal sehr weit gediehen: „Es geht nicht mehr um das Ob.“

Die letzte größere Migrantengruppe, die die Kaserne verließ, waren Familien mit Kindern. Es sei der Regierung von Schwaben wichtig gewesen, sagt Regierungsrat Kurtenbach, dass die Kinder künftig in Augsburg zusammen bleiben. Sie besuchten inzwischen alle dieselbe Schule in der Fuggerstadt und wohnten mit ihren Familien fortan gemeinsam in einer speziellen Unterkunft in der Berliner Allee.

Insofern haben sowohl Kurtenbach als auch Reinhardt kein all zu mulmiges Gefühl, nun das Kasernentor in Donauwörth endgültig zuzusperren.