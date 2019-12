vor 36 Min.

Das Ankerzentrum ist Geschichte

Ende des Jahres schließt die Einrichtung. Sie war die größte ihrer Art in Schwaben

Wohl kaum ein anderes Thema brachte die Stadt Donauwörth so oft in die überregionalen Schlagzeilen wie das Ankerzentrum für Asylbewerber. Ab dem Sommer 2018 war es eines der ersten dieser Art – obgleich die vormalige Alfred-Delp-Kaserne seit 2015 als Erstaufnahme für Asylbewerber genutzt worden war. Zum Ende dieses Jahres ist nun endgültig Schluss.

Zwischen 150 und 200 Asylsuchende waren bis zuletzt in der Einrichtung auf dem Donauwörther Schellenberg untergebracht. Zu Hochzeiten im Sommer 2019 waren es noch 850 gewesen, die durchschnittliche Belegungszahl lag seit Sommer 2018 bei zwischen 600 und 700 Personen, die vor allem aus Afrika und aus der Türkei kamen.

Negative Schlagzeilen machte die Einrichtung aufgrund mehrerer Zwischenfälle, bei denen der Sicherheitsdienst und die Polizei eingreifen mussten. Vor allem ging es dabei um gewaltsame Übergriffe wegen anstehender Verlegungen in andere Gebäude oder anberaumte Abschiebungen, aber auch wegen Streitereien. Mitarbeiter betonten dabei, dass diese Übergriffe auch der räumlichen Enge sowie mangelnder Perspektiven geschuldet seien. In den Ankereinrichtungen sind sämtliche in ein Asylverfahren involvierte Behörden vor Ort, die Verfahren sollen so schneller abgewickelt werden.

Donauwörth war das zentrale Ankerzentrum in Bayerisch-Schwaben. Die behördliche Zentrale wird nun nach Augsburg verlegt, die Asylbewerber werden an Außenstellen in ganz Schwaben verlegt. Das Areal soll fortan Siedlungsfläche des Delp-Quartiers werden. (dz)

