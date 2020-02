17:21 Uhr

Das Donauwörther Trinkwasser ist wieder freigegeben

Das Leitungswasser in Donauwörth darf wieder bedenkenlos getrunken werden.

Das Abkoch-Gebot für Donauwörth, einige Stadtteile und Rettingen wurde aufgehoben.

Das Trinkwasser im Bereich der Stadtwerke Donauwörth ist wieder freigegeben. Das Gesundheitsamt hat die Anordnung zum Abkochen des Wassers aufgehoben. Zuletzt waren keine Keime mehr im Wasser festgestellt worden. Das teilte die Stadt Donauwörth am Donnerstagabend mit. Die Donau-Ries Klinik muss die aktuell laufende Chlorung aber noch bis zum Nachweis einer ausreichenden Desinfektion weiterführen, da hier aufgrund der hohen Keimbelastung die Möglichkeit besteht, dass sich Keime im krankenhausinternen Netz abgesetzt haben.

Abkochgebot für Trinkwasser bestand seit 10. Februar

Seit 10. Februar bestand eine Warnung des Gesundheitsamtes für weite Teile des Stadtgebietes Donauwörth sowie für den Tapfheimer Ortsteil Rettingen. Im Trinkwasser im Stadtgebiet waren erhöhte Trübungswerte und teilweise coliforme Keime entdeckt worden. Diese hatten die Stadtwerke bei einer Routinekontrolle an zwei Stellen festgestellt. Nachdem sich die Werte bei einer Untersuchung des Gesundheitsamts der Kreisbehörde bestätigt hatten, erließ diese am Montagabend vergangener Woche die Anordnung zum Abkochen des Trinkwassers.

Auch in einer der Nachproben war noch eine Kolonie coliformer Bakterien festgestellt worden – dies war der Grund dafür, dass die Probenserie zweimal komplett durchgeführt werden musste. Coliforme Bakterien, so die Information aus der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth, können Durchfallerkrankungen erzeugen. (hilg, pm)

