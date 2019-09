vor 36 Min.

Das Eherezept des Bäcker-Paares

Erika und Franz Edenhofer feiern Diamantene Hochzeit. Was die beiden miteinander durchgestanden haben und wie man 60 Jahre eine erfolgreiche Beziehung führt.

Von Michael Heidecker

Woran misst man eine gute Ehe? An der Anzahl der Jahre? An der Gesundheit der Eheleute? An gemeinsam durchgestandenen Krisen? Egal welches Maß man anlegt, Erika und Franz Edenhofer haben eine beeindruckende gemeinsame Geschichte aufzuweisen. Jetzt feiern die beiden ihr Diamantenes Hochzeitsjubiläum.

Die Edenhofers leben in Bäumenheim, seit 33 Jahren mittlerweile. Aufgewachsen sind sie jedoch im München der Nachkriegszeit. Erikas Familie lebte in bescheidensten Verhältnissen, sie selbst begann mit 15 Jahren in einer Bäckerei zu arbeiten. Dort traf sie den gleichaltrigen Franz, der eine Lehre als Bäcker angetreten hatte.

Im Alter von 19 Jahren geheiratet

„Ich wurde immer geschickt um vorne im Laden die Brotzeit zu holen“, sagt Franz nun 64 Jahre später, „und dort war immer die Erika dran, um sie mir zu geben.“ Auch Erika erinnert sich an die Begegnungen: „Meine Chefin hat gesehen, dass wir beide gleich alt waren und hat immer mich hingeschickt, wenn er die Brotzeit abgeholt hat.“

Zwei Jahre später wurden die beiden ein Paar und im Alter von 19 Jahren beschlossen sie, zu heiraten. Doch es gab Hindernisse. „Meine Eltern haben waren nicht einverstanden, weil Erika aus so einfachen Verhältnissen kam“, sagt Franz. Bis zum Alter von 21 brauchte man damals eine Einverständniserklärung der Eltern, um zu heiraten. Aber er sei schon immer jemand gewesen, der nach vorne prescht, meint Franz. So habe er seine Eltern solange unter Druck gesetzt, bis sie schließlich zustimmten.

Die Hochzeit fand am 21. September 1959 statt, aufgrund des knapp bemessenen Etats mit nur etwa 20 Gästen. Die Mutter von Franz sei so sehr gegen die Hochzeit gewesen, dass sie sich in der Wäscherei, in der sie arbeitete, krank gemeldet habe für die Trauung. Sie habe einfach nichts davon erzählen wollen, sagt Franz.

Drei Töchter und ein Enkelkind

Doch den Widerstand seiner Eltern habe er als Antrieb genutzt, um es zu etwas zu bringen. Einige Monate später wurde die erste von insgesamt drei Töchtern geboren. Heute haben sie sogar ein Enkelkind. Mit 21 Jahren wurde Franz zum jüngsten Bäckermeister Münchens ernannt und machte sich sofort selbstständig. Erika übernahm den Verkauf in ihrer kleinen Bäckerei, er selbst stand jeden Morgen zwischen 0 und 2 Uhr auf um zu Backen. Nebenbei fuhr er Amateur-Pferderennen auf Rennbahnen rund um München.

1986 zogen sie nach Bäumenheim in die Hauptstraße, um dort ein Haus zu pachten und erneut eine Bäckerei zu eröffnen. „Wir haben auch die Schule hier beliefert“, erzählt Franz. „Es gab hier viele muslimische Schüler, die keine Wienerle essen durften. Aus München haben wir aber das Rezept für die Käselaugenstangen mitgebracht. Wir waren hier die ersten, die sie verkauft haben.“

Den Hochzeitstag in einem schönen Hotel verbracht

Das Ehepaar betrieb seinen Laden bis 1995, als Erika plötzlich schwer erkrankte. Sie konnte nicht mehr arbeiten, die beiden mussten ihr Geschäft schließen. Franz lieferte noch zwei Jahre lang Backwaren für eine andere Bäckerei aus, Erika wurde operiert und erholte sich sehr gut.

Seit 1997 sind die beiden im Ruhestand. Reisen gehört nun zu ihren Hobbys. Auch ihren 60. Hochzeitstag haben die beiden in einem Hotel in Bodenmais verbracht, zusammen mit ihren Töchtern und Schwiegersöhnen.

Erika führt außerdem nach wie vor den Haushalt. Franz ist seit 15 Jahren Schülerlotse, beim Eisstockschießen in Bäumenheim aktiv und hat außerdem den Bayern 1 Stammtisch gegründet.

Die Frage, was ihr Geheimnis für eine gute Ehe sei können die beiden leicht beantworten: „Zusammenhalt. Wir haben uns alles miteinander erarbeitet und waren aufeinander angewiesen. Da rückt man einfach eng zusammen.“ Ob Franz’ hervorragender Zwetschgendatschi zusätzlich eine Rolle spielt, bleibt Spekulation.

Themen folgen