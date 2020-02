vor 47 Min.

Das Ehrenamt in Vollzeit ausüben

Leonhard Schwab hat Gemeinderats- und Führungserfahrung

„Ich will Genderkingen nach vorne bringen“, sagt Leonhard Schwab, der für die Freien Bürger antritt. Der 62-jährige gebürtige Genderkinger war nach dem Studium über 30 Jahre lang in Führungs- und Projektleitungsfunktionen tätig. Durch die jahrzehntelangen Mitgliedschaften bei der Feuerwehr, den Schützen, dem Sport-, dem Musik- und dem Bürgerverein, in der Kirche als Pfarrgemeinderat und im Pastoralkreis sowie die Mitarbeit im Elternbeirat der Grundschule ist er stark verwurzelt. Sein „Know-how“ in der Kommunalpolitik stützt sich auf 21 Jahre aktive Mitarbeit im Gemeinderat. Bei der ersten Bürgermeister-Bewerbung war er 2014 Amtsinhaber Roland Dietz unterlegen.

Durch seine zeitliche Flexibilität will er die anstehenden Großprojekte Kindergarten und Kläranlage als „ehrenamtlicher Vollzeitbürgermeister“ realisieren. Beim Breitbandausbau setzt er auf zügige Realisierung des laufenden Projekts und er will zeitnah die neue Zuschussoption für den Ausbau des restlichen Ortsnetzes anpacken. Parallel dazu liegen ihm besonders Jugend, Senioren und Alltagsversorgung sehr am Herzen. Unter Berücksichtigung des durch die zwei Baumaßnahmen in den nächsten Jahren stark eingeschränkten Finanzspielraums denkt Schwab beispielsweise an eine „kleinere“ Modernisierung des Jugendzentrums, Schaffung von Verbesserungen für Senioren durch Mitnahmebank, Fahrdienste und Treffs und es soll die Lebensmittelversorgung wieder ins Dorf geholt werden.

„Aber das ist nur ein Bruchteil der anstehenden Aufgaben“ sagt er nachdenklich und zählt auf: „Gewerbeansiedlungen und Bauplatzangebote für junge Familien, Schließung von Baulücken, Erhalt der Grundschule und deren Generalsanierung, Hanselestadel sowie innerörtliche Straßen- und Gehsteigsanierung“. Die Neuverhandlung des gekündigten Vertrags mit dem Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum, an dem er schon 1986 maßgeblich beteiligt war, und die Anbindung des Ortes an die neue Lechbrücke sind weitere Prioritäten. „Ja, es gibt viel zu tun und ich will es als Bürgermeister für alle Bürger/innen anpacken“, schließt Schwab.

Er wolle einen offenen Führungsstil pflegen und parteiunabhängig mit ehrlichem und offenem Umgang den Menschen, Ämtern und Behörden, Kollegen, Mandatsträgern und Verwaltungen zielorientiert begegnen sowie zeitnah und kostengünstig vorankommen. Vereinsaktivitäten fördern und Miteinander ausbauen, setzt er als weitere Prioritäten.

„Ich glaube, dass mir mein breites Wissen in allen tangierten Bereichen sehr hilft und einen lückenlosen Übergang am 1. Mai ermöglichen würde“, schlussfolgert er.

