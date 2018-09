vor 40 Min.

Das Erdreich soll ausgetauscht werden

Seit Jahren läuft die Sanierung des belasteten Grundwassers in Bäumenheim. Nun gibt es Neuigkeiten

Von Helmut Bissinger

Bäumenheim Seitdem im Oktober 2011 bekannt wurde, dass das Grundwasser in Teilen Bäumenheims durch den Kohlenwasserstoff Vinylchlorid belastet ist, gibt es dazu unterschiedliche Einschätzungen. Die Rückstände stammen von der ehemals in der heutigen Ortsmitte angesiedelten Landmaschinenfirma Lely-Dechentreiter.

Durch Gegenmaßnahmen wurde die Konzentration laut Robert Seidl, der die Maßnahme im Auftrag der nun dort ansässigen Firma Agco Fendt überwacht, in fast allen Bereichen inzwischen so weit abgesenkt, dass keine Pflicht zur Sanierung des Grundwassers mehr bestünde. Eine Ausnahme sei unter anderem ein Bereich beim Josef-Dunau-Ring. Die Arbeiten werden aber wohl trotzdem noch Jahre andauern. „Im Erdreich befinden sich Torfschichten, die das Vinylchlorid binden. Wir müssen abwarten, bis sich der Stoff löst und verdünnt wird“, so Seidl erst vor Kurzem bei der Bürgerversammlung. Die Linken und der Bund Naturschutz halten die Maßnahmen nicht für ausreichend, um die Gesundheit der Bürger zu schützen.

Nun gibt es auf dem Grundstück, das seit mehr als 100 Jahren industriell genutzt wird, eine Veränderung: Der Traktorenhersteller Agco will eine Halle erweitern. Um dies zu ermöglichen, sollen Teile von anderen Hallen abgebrochen werden. Darunter wiederum werden die „Quellen“ der Verunreinigung vermutet. Nach dem Abriss könnte dann das kontaminierte Erdreich ausgetauscht werden. „Das ist eine gute Nachricht“, erklärte dazu Manfred Seel (Linke). Er hatte zuletzt immer wieder gefordert, die Sanierungsmaßnahmen zu intensivieren.

Die Schadenszone reicht vom Werksgelände über die Ortsmitte in Richtung Norden bis an den Rand des Donauwörther Stadtteils Nordheim. Die Hauptkonzentration befindet sich auf dem Firmengelände und könnte nun beseitigt werden. Die „Quelle“ lässt sich aber nach Ansicht von Wasserwirtschaftsamt und Firma nicht exakt ausmachen. Eine unmittelbare Gefahr für Menschen hat es nach Ansicht der Fachbehörden nie gegeben.

Auf dem Werksgelände wurde mit vier sogenannten Sicherungsbrunnen, ein „hydraulischer Riegel“ geschaffen. Die Brunnen fördern seit 2012 Wasser aus circa zwölf Metern. Das Tiefengrundwasser wird seitdem ununterbrochen abgepumpt, der belastete Bereich abgekapselt. Das soll auch weiterhin so sein. Die bisherigen Brunnen werden allerdings stillgelegt, weil man dort den Hallenbau realisieren möchte. An ihrer Stelle sollen drei neue Sanierungsbrunnen gebaut werden. Der Gemeinderat hat dazu „grünes Licht“ gegeben.

