12:08 Uhr

Das Hanta-Virus geht um

Gesundheit Experten glauben, dass es in diesem Jahr überdurchschnittlich viele Erkrankungen geben wird. Im Landkreis Donau-Ries gibt es schon Infizierte. Wie gefährlich ist das Virus?

Von Stefanie Dürr

Augsburg Für 2019 rechnen Experten mit überdurchschnittlich vielen Hanta-Virus-Erkrankungen. Bundesweit wurden heuer schon 478 Menschen mit dem Virus infiziert. In Bayern sind es nach aktuellem Stand des Berliner Robert-Koch-Instituts (RKI), das die Infektionszahlen erfasst, 56. Zum Vergleich: Im kompletten Jahr 2018 erkrankten bayernweit nur 31 Personen. Was hat es mit dem Anstieg auf sich?

Hanta-Viren werden über Nagetiere – in Deutschland vor allem über die Rötel- und Brandmaus – verbreitet. Die Nager scheiden das Virus über Speichel, Kot oder Urin aus. Menschen infizieren sich meistens, indem sie erregerhaltigen Staub einatmen oder damit in Berührung kommen. Die Viren können laut RKI in der Umwelt mehrere Wochen überleben. Daher ist zur Ansteckung kein direkter Kontakt mit den Tieren notwendig.

In Bayern kommt das Virus vor allem in Unterfranken, auf der Fränkischen Alb und im Bayerischen Wald vor. Aber auch im Landkreis Donau-Ries sind in diesem Jahr bereits acht Menschen am Hanta-Virus erkrankt. Infektionen können das ganze Jahr über auftreten. Besonders hoch ist die Ansteckungsgefahr jedoch von April bis September. Ein erhöhtes Risiko, am Hanta-Virus zu erkranken, besteht bei Arbeiten im Wald oder auf der Baustelle. Prinzipiell können die Viren bei allen Tätigkeiten verbreitet werden, bei denen Staub aufgewirbelt wird. Etwa beim Umschichten von Holzstapeln oder beim Reinigen und Aufräumen von Dachböden, Kellern, Garagen und Schuppen.

Und wie merken Betroffene, ob sie an einer Hanta-Virus-Infektion leiden? Erkrankungen in Mitteleuropa verlaufen meist harmlos, manchmal ähnlich wie die Grippe mit hohem Fieber sowie Kopf-, Bauch- und Gliederschmerzen über mehrere Tage. Zudem können Probleme beim Wasserlassen dazukommen. In schweren Fällen führt das Hanta-Virus aber auch zu Blutdruckabfall, Nierenfunktionsstörungen oder akutem Nierenversagen. So wie bei einem Mann aus Ebermergen im Landkreis Donau-Ries, dessen Niere wegen der Krankheit beinahe versagt hätte.

Bei einer Hanta-Virus-Infektion können nur die Symptome behandelt werden – eine Impfung gibt es nicht. Die Zahl der Erkrankten schwankt von Jahr zu Jahr – zum Teil enorm. Hatten sich 2015 über 100 Menschen in Bayern mit dem Virus infiziert, waren es 2016 nur 28 und 2017 über 300 Fälle. 2012, dem letzten starken Hanta-Virus-Jahr, gab es 2800 Infektionen in Deutschland – ein Rekordwert.

Die starken jährlichen Schwankungen sind beim Hanta-Virus jedoch normal. Denn die Wahrscheinlichkeit für eine Ansteckung hängt mit der Anzahl der infizierten Nager zusammen. Je größer das Futterangebot in einem Jahr, desto größer werden auch die Mauspopulationen.

Der aktuelle Ausbruch sei bisher nicht mit dem starken Hanta-Virus-Jahr 2012 vergleichbar, sagen die Experten vom Robert-Koch-Institut. Dort werden die aktuellen Zahlen von Hanta-Virus-Fällen aufgearbeitet und online bereitgestellt. Denn seit 2001 muss die Erkrankung bei den Gesundheitsämtern der Landkreise gemeldet werden.

