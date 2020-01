05:51 Uhr

Das Potenzial von Asbach-Bäumenheim ausschöpfen

Die PWG Asbach-Bäumenheim nominiert Florian Mittler als Bürgermeisterkandidat. Wie der 35-jährige Polizist die Gemeinde voranbringen will.

Auch die PWG Asbach-Bäumenheim zieht nun offiziell mit einem Bürgermeisterkandidaten in den Wahlkampf zur Kommunalwahl. In der Schmutterhalle wurde Florian Mittler einstimmig durch die Mitglieder nominiert. Ebenso stellte er sein Team an Gemeinderatskandidaten vor, mit denen er den Wahlkampf bestreiten möchte.

Es herrschte volles Haus bei der Nominierungsveranstaltung der PWG. Große Neugierde hatte wohl der bereits angekündigte Bürgermeisterkandidaten Florian Mittler geweckt, der sich nun in großer Runde vorstellen konnte. Die Motivation des jungen Familienvaters für seine Kandidatur war in allen Worten deutlich zu spüren.

Vieles liegengeblieben

Für ihn seien in den vergangenen Jahren viele Dinge liegen geblieben sind, die ein Vorankommen der Gemeinde erschwert hätten. Er wolle sich nicht immer nur beschweren, sondern endlich etwas tun, um das Potenzial seiner Gemeinde weiter auszuschöpfen.

Seiner Meinung nach müsse Asbach-Bäumenheim moderne Möglichkeiten wie Digitalisierung nutzen, um fit für die Zukunft zu werden. Gerade die Verwaltung müsse „effizient und bürgernah“ gestaltet werden.

Der 35-jährige Polizist sieht klare Parallelen in seiner momentanen beruflichen Tätigkeit beim Staatsschutz in Augsburg und der angestrebten Position als Bürgermeister. Auch hier gehe es darum, zwischen Menschen zu vermitteln, um ein Ziel zu erreichen. Höchste Priorität habe für ihn hierbei ein fairer und kommunikativer Umgang miteinander im Gemeinderat, um als Gemeinschaft, das Wohl der Gemeinde voran zu treiben.

Florian Mittler steht bei seinen Zielen in Bäumenheim nicht alleine. In seinem Team kandidieren außerdem: Roland Neubauer (Ortsvorstand und momentaner Zweiter Bürgermeister), Werner Rauch, Marion Lang, Christoph Kalchgruber, Bernd Hörmann, Florian Wiebel, Frank von Baalen, Alexandra Lix, Holger Petersenn, Renate Klingenbeck, Josef Wollinger, Christina Hartwig sowie Martin Scheuermann und Detelv Heinisch.

