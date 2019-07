vor 48 Min.

Das Rainer Stadtfest feiert Jubiläum

Die Großveranstaltung gibt es seit 40 Jahren. Am Wochenende ist es wieder soweit. Was in der Innenstadt alles geboten ist.

Alle Jahre wieder findet das Rainer Stadtfest statt. Es greift auf eine lange Tradition zurück, da es zum ersten Mal 1979 gefeiert wurde. Aus diesem Grund soll dieses Jahr der 40. Geburtstag des Rainer Stadtfestes gebührend gefeiert werden.

Den Startschuss am Schwabtor gibt am Samstag, 13. Juli, im wahrsten Sinne des Wortes die Königlich privilegierte Schützengesellschaft Rain. Darauf folgt der traditionelle Festeinzug von Schirmherr, Ehrengästen, Stadtrat, Kindergärten, Vereinen, Fahnenabordnungen und Kapellen durch das Stadtfestgelände. Anschließend folgt der feierliche Bieranstich. In der gesamten Hauptstraße erwartet die Besucher sodann ein abwechslungsreiches Angebot für die Besucher. Neben den bekannten kulinarischen Schmankerln gibt es dieses Jahr anlässlich des 40. Jubiläums auch Besonderheiten. Auch in der Schlossstraße wird wieder Einiges geboten sein. Die Kleinen sollen ebenfalls nicht zu kurz kommen: Wie in jedem Jahr werden wieder Spiele und Attraktionen wie Dosenwerfen, Torwandschießen, Glücksrad, das lustige Entenangeln, Seepferdchenschiffschaukel, Nagelstock und Kinderkarussell der verschiedenen Standbetreiber angeboten.

Als ein Höhepunkt findet übrigens erstmalig die Stadtmeisterschaft „Hau den Lukas“ mit anschließender Preisverleihung und Pokalüberreichung am Stadtfestsonntag, 14. Juli, um 21.45 Uhr auf der Bühne am Pfarrzentrum statt.

Das Festprogramm im Überblick Samstag, 13. Juli 17 Uhr – gemeinsamer Einzug mit anschließender Eröffnungszeremonie auf der Bühne am Rathausplatz.

Bühne am Rathausplatz: 19 bis 1 Uhr – Musik mit Wanted Live (Classic Rock der 80er-/90er-/2000er-Jahre).

Bühne am Pfarrzentrum: 18 bis 22 Uhr – Hatliner (Klassiker und Partykracher).

Bühne Schlossstraße: ab 18 bis 18.30 Uhr – Volkstanzvorführung des Heimat- und Volkstrachtenvereins D’Roaner; 19.30 bis 1 Uhr – Wilderer Buam.

Sonntag, 14. Juli Bühne am Rathausplatz: 11 bis 15 Uhr – Frühschoppen mit den Marxheimer Musikanten; 17.30 bis 22 Uhr – Exit 8, „Rock meets Classic“.

Bühne am Pfarrzentrum: 11 bis 15 Uhr Frühschoppen mit der Trachtenkapelle Oberndorf; 17 bis 21.30 Uhr – 3 Leit, Tanzmusik und Partysound; 21.45 Uhr Preisverleihung der Stadtmeisterschaft „Hau den Lukas“.

Bühne Schlossstraße: 11 bis 15 Uhr Frühschoppen mit der Stadtkapelle Rain; 15.45 bis 16.15 Uhr – Theateraufführung des Peichinger

Bauerntheaters 1965 („Die Plastiktüte im Park“); 18 bis 22.30 Uhr – Burgbauer Musikanten.

