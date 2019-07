Plus Die 22. Auflage des Reichsstraßenfestes ist aus Sicht der Organisatoren ein voller Erfolg. 35 000 Besucher an vier Tagen. Was die Einsatzkräfte sagen

Für Michael Ölhorn war es das beste Reichsstraßenfest seit mehr als zehn Jahren. Seine Firma ist im Auftrag der Stadt mit dem Sicherheitskonzept für die Großveranstaltung betraut. Iris Scheibel, bei der als Leiterin des Kulturbüros alle Fäden zusammenlaufen, waren es sogar „fantastische vier Festtage“. Die 22. Auflage des Reichsstraßenfestes ist längst Geschichte, das bemerkten als erste wohl die Besucher der Frühmesse im Münster, denn am gestrigen Sonntag morgen war nahezu alles weggeräumt.

„Es ist friedvoll und fröhlich gefeiert worden“, schwärmt Iris Scheibel. „Vor allem das Wetter war hervorragend“, sagt sie. Nur zweimal habe es kurzzeitig geregnet, ansonsten habe bis tief in die Nacht eitel Sonnenschein geherrscht. Auch diejenigen, die für Speis und Trank sorgten, äußerten sich zufrieden. Überrascht waren alle, dass am Finalabend der Andrang nicht so groß war wie am Vorabend. „Der Freitag war rappelvoll“, erzählt Michael Ölhorn. Rund 9 000 Besucher müssten es nach seinen Beobachtungen und der Auswertung der Kamerabilder in drei Sektoren allein an diesem Tag gewesen sein.

Von Mittwoch bis Samstag strömten demnach wohl rund 35 000 Besucher in die Reichsstraße. Diese Resonanz zeigt, dass die 1975 erstmals durchgeführte Veranstaltung bei den Bästen nach wie vor sehr gut ankommt. „Auch von der Gastronomie und von den Kapellen habe ich ein gutes Feedback bekommen“, berichtet Scheibel.

Nach dem Fest ist vor dem Fest

Besonders positiv bemerkten die Anlieger, dass die Situation um die Toilettencontainer verbessert worden sei. Das habe zu einer Entspannung geführt, meint Dieter Kleinle. Lediglich der Verkehr, der über die Sonnenstraße umgeleitet wurde und teilweise Stop-and-Go-Charakter hatte, ist Kleinle ein Dorn im Auge. Das wird man sicher bei den internen Besprechungen ansprechen, die nun zur Analyse folgen. „Nach dem Fest ist immer auch vor dem Fest“, schmunzelt Iris Scheibel. Es gehe schließlich auch darum, zu erörtern, wo weitere Verbesserungen notwendig und möglich sind. Da sei in jedem Fall immer Luft nach oben. Zunächst will sich Scheibel aber erst einmal auskurieren, der volle Einsatz an den Tagen und in den Nächten hat ihr Immunsystem doch sehr belastet.

Keine Schlägereien

Polizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz und Sicherheitsdienste erlebten, wie Michael Ölhorn bilanziert, „relativ ruhige Festtage“. Ihm sei jedenfalls nicht bekannt, dass es beispielsweise zu Streit gekommen sei, der in einer Schlägerei endete. Die Polizei habe jedenfalls keinen Einsatz gemeldet. Und auch das Rote Kreuz habe außer einigen Schnittverletzungen (hauptsächlich von Mitarbeitern an den Ständen) und einem Wespenstich kaum eingreifen müssen. Nicht einen einzigen Alkoholeinsatz habe es gegeben. Das Treiben in der Innenstadt ist also insgesamt ruhig abgelaufen.

Ein Jahr vor der Veranstaltung beginnt Iris Scheibel mit den Vorbereitungen. Sie hat also noch Zeit, um wieder aktiv zu werden. Denn das nächste Reichsstraßenfest in der Großen Kreisstadt steigt erst wieder 2021. Sogar der Termin steht bereits fest: 21. bis 24. Juli.