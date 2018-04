00:34 Uhr

Das Schloss beginnt erneut zu klingen

Die Oettinger Residenzkonzerte werden am 19. Mai eröffnet. Was für Klassik-Liebhaber alles geboten ist

Die Konzertsaison 2018 steht unmittelbar bevor. Sie wird traditionsgemäß vom Oettinger Kammerorchester eröffnet, und zwar am Samstag, 19. Mai, 20 Uhr. Diesmal mit der Solistin Flavia Klotz (Oboe) unter der Leitung von Günter Simon. Auf dem Programm stehen „Zwei nordische Weisen op. 63“ von Edvard Grieg, „Konzert für Oboe und Orchester C-Dur KV 314“ von Wolfgang Amadeus Mozart und Joseph Haydns „Sinfonie Nr. 94 G-Dur, Hob I:94“. Am selben Tag um 16 Uhr gibt es ein moderiertes Kinderkonzert mit Ausschnitten aus dem Abendprogramm. Und so sieht das weitere Programm aus:

Im Rahmen der Rosetti-Festtage bietet das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim am Freitag, 1. Juni, 20 Uhr, ein Galakonzert mit dem Solisten Gábor Boldoczki (Trompete und Flügelhorn) unter Leitung von Timo Handschuh. Der Trompeter gilt als einer der führenden weltweit. Auch dieses Konzert beginnt mit einer Sinfonie von Haydn, „Kirchensinfonie A-Dur“, gefolgt von Mozart mit der „Sinfonie D-Dur KV 155“. Johann Baptist Georg Neruda schrieb sein „Trompetenkonzert Es-Dur“ ursprünglich für ein klappenloses „Corno da caccia“. Der Mozart-Schüler Johann Nepomuk Hummel komponierte „Introduktion, Thema und Variationen für Flügelhorn und Orchester f-Moll“. Ein Heimspiel erlebt der ehemalige Oettingisch-Wallersteiner Hofkapellmeister Antonio Rosetti mit der „Sinfonie C-Dur“.

Ein außergewöhnliches Konzert führt am Samstag, 16. Juni, um 20 Uhr mit dem „Concilium musicum Wien“ (auf Originalinstrumenten) in „Die Welt der Kastraten“, die früher mit einer damals lebensgefährlichen Operation ihre Knabenstimme erhalten sollten. Heute gibt es eine spezielle Gesangsausbildung für Kastratenarien. Nach Joseph Haydns „Divertimento für Cembalo und Streicher G“ und dem „Allegro“ aus dem „Concerto für Viola d’amore d-Moll“ von Antonio Vivaldi erklingen noch Christoph Willibald Glucks „Sonata g-Moll für zwei Violinen und Basso continuo“ und Händels „Larghetto“ aus dem „Concerto Nr. 5“ für Orgel „Der Kuckuck und die Nachtigall“.

Ein besonderer Leckerbissen wird am Sonntag, 8. Juli, um 18 Uhr mit dem „Open Air im Innenhof“ (bei schlechtem Wetter im Festsaal) mit den Horn-Solistinnen Roxane Boivin und Isabel Schmitt und dem Oettinger Bachorchester unter Leitung von Günter Simon geboten mit Mozarts „Sinfonie D-Dur KV 297 Pariser Sinfonie“ und Rosettis „Konzert für zwei Hörner und Orchester Es-Dur“. Felix Mendelssohns „Sinfonie Nr. 3 a-Moll op. 56, Schottische“ entstand nach seiner Schottland-Reise.

Als Galakonzert wird für Sonntag, 22. Juli, um 19 Uhr das Gastspiel des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn mit der Klavier-Solistin Olga Scheps und dem Konzertmeister Gustav Frielinghaus angekündigt. Das Ensemble spielt Edvard Griegs „Aus Holbergs Zeit – eine Suite im alten Stil G-Dur“ und Frédéric Chopins „Konzert für Klavier und Streichorchester Nr. 2 f-Moll“. Im zweiten Teil steht nochmals Grieg mit dem „Streichquartett Nr. 1 g-Moll“ in Streichorchesterfassung im Programm.

Mit der Kammerphilharmonie Amadé (Leiter: Frieder Obstfeld) tritt am Samstag, 22. September, 20 Uhr, mit Dina Ugorskaja eine weitere Klavier-Solistin auf. Das Konzert ist ganz dem Werk Mozarts gewid-met. Zuerst erklingt die „Sinfonie D-Dur KV 81“. Das „A-Dur-Konzert KV 414“ ist sehr populär aufgrund seiner heiter gelösten Grundstimmung. Die „Lodronischen Nachtmusiken“ entstanden im Auftrag der Gräfin Lodron für die Abendvergnügungen der adeligen Gesellschaft Wiens.

Für ein Galakonzert konnte das Georgische Kammerorchester Ingolstadt für den Sonntag, 7. Oktober, 17 Uhr, gewonnen werden. Der Solist und Leiter, Daniel Müller-Schott, gilt als einer der weltbesten Cellisten. Das „Streichsextett F-Dur“ von Richard Strauss erinnert an die Kammermusik von Johannes Brahms, die „Rokoko-Variationen“ Peter Tschaikowskys an Mozart. Ernest Bloch komponierte „From Jewish Life“ 1924 mit Blick auf seine jüdischen Wurzeln in der ostjüdischen Musiksprache. Tschaikowskys „Souvenir de Florence“ verdankt die Musikwelt seinem Aufenthalt in der Toskana.

Eingerahmt wird die Konzertreihe vom heimischen Oettinger Kammerorchester unter Leitung von Günter Simon am Samstag, 13. Oktober, 20 Uhr. Mit Moritz Gruber tritt erstmals in der Konzertreihe ein Gitarrensolist auf. Das Kammerorchester spielt die 1787 von Rosetti in Wallerstein komponierte „Sinfonie g-Moll“. Für Gitarre schrieb Ferdinando Carulli das „Petit Concerto de Société“. Die „A-Dur-Sinfonie“ von Haydn erhielt aufgrund ihrer Dramatik den Namen „Feuer-Sinfonie“. Am selben Tag erklingen um 16 Uhr beim Kinderkonzert Ausschnitte aus dem Abendprogramm. (emy)

Karten und Information bei der Tourist-Information Oettingen, Telefon 09082/70952, tourist-information@oettingen.de, www.oettinger-residenzkonzerte.de. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9 bis 12 Uhr. Die Konzertkasse öffnet eine Stunde vor Konzertbeginn.

