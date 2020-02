Das Sterbehilfe-Urteil löst auch Kritik im Landkreis Donau-Ries aus

Plus Nicht durch die Hand, sondern an der Hand eines Anderen sterben – für diese Überzeugung sprechen sich Geistliche und ein Helfer der Hospizbewegung aus.

Bislang war die geschäftsmäßige Sterbehilfe hierzulande verboten – dieses Verbot wurde jedoch nun vom Bundesverfassungsgericht gekippt. Es gibt neben zahlreichen Befürwortern des Urteils auch viele kritische Stimmen.

Herbert Lang war lange katholischer Stadtpfarrer in Wemding. Er ist eigentlich im Ruhestand – doch nach wie vor hilft er oft aus in der Kirche. Erst am Mittwoch hielt er ein Begräbnis, just am Tag des Urteils.

Der Richterspruch bekam so für Lang eine beklemmende Aktualität: „Ich habe diesen Menschen sechs Stunden vor seinem Tod noch besucht. Man hat gesehen, dass er Schmerzen hatte – aber man hat auch gemerkt, wie die schmerzstillenden Mittel in der Klinik geholfen haben.“ Der Mann habe bis zuletzt genau registriert, „dass Menschen da sind, die ihn besuchen, die sich kümmern. Er sei sich sicher, ist Lang überzeugt, dass die Schmerzstillung letzten Endes „der humanere Weg“ sei.

Lang: "Lindern als helfende menschliche Aufgabe, nicht Töten"

„Wenn man den Sterbeprozess christlich begleitet, dann geht es dabei um das Lindern der Schmerzen, die Hilfe, das Beten.“ Und zudem sei da eben noch das fünfte Gebot: „Du sollst nicht töten.“ Lang ist der Meinung, dass der Mensch nicht selbst das Ende bestimmen sollte: „Ich habe da Zweifel – ich überlasse das Gott.“ Es sei ihm klar, dass es Krankheiten gebe, die massives Leid erzeugen, doch er sehe die Linderung als die helfende menschliche Aufgabe an, nicht das Töten. Lang ist schockiert darüber, wie seit jeher prägende christliche Werte „komplett ausgeklammert“ worden seien von den Karlsruher Richtern.

Robert Neuner hatte sich ebenfalls „ein anderes Urteil erhofft“. Er sei „in Sorge, in welche Richtung wir damit gehen“. Zwar wisse er um die Not vieler Patienten, allerdings sei hinsichtlich der Möglichkeiten zur Schmerzenslinderung vieles auf den Weg gebracht worden. Das Hospizwesen und die Palliativmedizin leisteten hier enorme Arbeit – eine Arbeit, die eine hohe Relevanz hat.

Er selbst habe, genau wie Lang , viele Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet: „Ich hatte immer den Eindruck, die Menschen wollen den Schmerz verlassen, aber eben nicht das Leben generell.“ Wie man in der Gesellschaft mit dem Leben umgehe – bei der Frage der Abtreibungen am Lebensanfang, wie auch jetzt im Hinblick auf die geschäftsmäßige Sterbehilfe –, sei bedenklich. Insgesamt sei der Tag des Karlsruher Richterspruchs „alles andere als ein glücklicher“ gewesen.

Dekan Neuner befürchtet die Entwicklung eines seltsamen Zeitgeistes

Zudem gibt Neuner zu bedenken, welche Ausstrahlungswirkung das Urteil haben könnte. Viele Menschen wollten niemandem zur Last fallen – könnte auf sie nun ein subtiler Druck entstehen, das Leben früher zu verlassen? Der Donauwörther Dekan befürchtet durchaus die Entwicklung eines seltsamen Zeitgeistes: „Ist das Leben nur dann etwas wert, wenn man produktiv etwas leisten kann? Das sollte nicht so sein. Leben ist mehr als arbeiten.“

Hans Breithaupt ist Vorsitzender der Hospizgruppe Donau-Ries , die Sterbende begleitet. Er sagt: „Es gehört zum Selbstverständnis der hospizlichen Bewegung, die aktive Sterbehilfe abzulehnen.“ Er bedauere die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts , den Paragraf 217 des Strafgesetzbuches für nichtig zu erklären: „Auf lange Sicht kann das zu einer Entsolidarisierung mit schwerstkranken und sterbenden Menschen in unserer Gesellschaft führen.“

Es bestehe die Gefahr, „dass sich der assistierte Suizid als normale Form der Lebensbeendigung insbesondere für alte und kranke Menschen etablieren könnte. Seitens der Hospizbewegung sei die menschenwürdige Antwort auf das Urteil weiterhin die hospizliche und palliative Begleitung, „die wirksame Behandlung von Schmerzen und Linderung von Leid, würdevolle menschliche Zuwendung, spirituelle Begleitung und Hilfe bei sozialen Fragen und Problemen“. Wünsche nach gezielter Beendigung des Lebens seien oft verbunden mit dem Verlust von Lebenssinn, dem Gefühl der Isolation sowie dem, eine Last zu sein und der Angst vor Kontrollverlust: „Nicht durch die Hand eines Menschen, sondern an der Hand eines Menschen sterben, sehen wir als unsere Verantwortung in der Hospizarbeit.“

Friederike Töpelmann , evangelische Pfarrerin in Rain , hat den Eindruck, dass die Sehnsucht des Menschen nach einem guten Sterben – als Abschluss eines guten Lebens – heute gleichgesetzt wird mit dem selbstbestimmten Sterben. Aber sie fragt: „Ist Sterben dann gut, wenn es zu dem Zeitpunkt geschieht, an dem ich es wünsche? Was ist gutes Sterben?“ Sie glaubt, dass Sterben vielschichtig ist, dass es Heilungs- und Versöhnungspotenzial in sich birgt und jedes Sterben einmalig ist.

Neben dem Recht, sich selbst zu töten, gebe es auch den gesellschaftlichen Ethos, suizidgefährdeten Menschen Hilfe anzubieten, damit sie ihr Leben wieder bejahen. „Als geliebte Geschöpfe Gottes haben wir das Leben von Gott empfangen und führen es auch in Verantwortung vor ihm – durch Höhen und Tiefen.“ Diese Lebensbejahung sieht Töpelmann gefährdet durch die Aufhebung des Paragrafen 217. „Diese Aufhebung wird vermutlich den gesellschaftlichen Ethos verändern, Menschen in Notsituationen so zur Seite zu stehen, dass sie ihr Leben wieder bejahen können. Darin sehe ich eine ernste Gefahr – gerade für Schwache und Kranke, die nicht das Gefühl haben dürfen, anderen zur Last zu fallen. Jedes Leben ist von unermesslichem Wert.“

Töpelmann wünscht sich eine gesellschaftliche Debatte zum Thema Sterben

Die Pfarrerin wünscht sich eine breite gesellschaftliche Debatte über das Sterben. Um die Chance zu nutzen, die vielen Hilfsmöglichkeiten, die das Leben am Ende lebenswerter machen, weiter auszubauen. Ebenso müsse zugelassen werden, dass Menschen sterben dürfen, wenn es an der Zeit ist. „Lebensverlängernde Maßnahmen müssen nicht immer sein.“ Friederike Töpelmann findet: „Nach diesem Urteil müssen wir als Christen und Gesellschaft dafür eintreten, dass Sterben in Würde seine Zeit hat und Teil des Lebens ist. Das heißt: Die gehen lassen, bei denen es an der Zeit ist. Aber bei denen, die auf dem Weg sind, nicht nachhelfen.“

Stefanie Musaeus ist schon lange als niedergelassene Ärztin in Donauwörth tätig und findet die Liberalisierung durch die Verfassungsrichter gut. Ihr geht es darum, dass den Menschen geholfen wird, die in einer hoffnungslosen gesundheitlichen Verfassung sind, die dauerhaft von unerträglichen Schmerzen geplagt und von Immobilität betroffen sind, ohne Aussicht, dass ihre Krankheit geheilt oder verbessert wird. „Aushalten muss einen solchen Zustand der betroffene Patient alleine. Und da muss jeder einzelne für sich selbst entscheiden, ob er ihn auch aushalten kann“, sagt sie. „Jeder empfindet das anders.“

Stefanie Musaeus ist als Ärztin selbst noch nie in die Situation gekommen, um Sterbehilfe gebeten worden zu sein. „Aber einige haben schon zu mir gesagt: „Die Tatsache, dass sie jetzt sterben dürften, ist ihnen so viel wert, dass sie wieder mehr Lebensqualität daraus ziehen. Sie wissen, dass sie gehen können, wenn sie es nicht mehr aushalten.“

Was auf keinen Fall passieren dürfe, so Stefanie Musaeus , ist die Vorstellung, generell bei alten und kranken Menschen zu sagen ’dem geben wir etwas’. Denn für sie als Medizinerin gilt in erster Linie: Leben retten, Leben erhalten.

