Das „Tor nach Franken“ wird repariert

Die Straße zwischen Wemding und Polsingen wird ein Stück weit hergerichtet. Dies löst im Stadtrat einige Gedankenspiele aus. Was Wolferstadt mit der Sache zu tun hat.

Von Wolfgang Widemann

Nur etwa drei Kilometer trennen Wemding und Polsingen. Deshalb gibt es zwischen den beiden Kommunen viele Berührungspunkte, auch wenn die eine in Schwaben und die andere in Mittelfranken liegt. Allerdings verbindet nur eine schmale, kurvige und dazu noch sanierungsbedürftige Fahrbahn die Wallfahrtsstadt mit den Gemeinden jenseits der Bezirksgrenze. Nun soll ein Teil der Ortsverbindungsstraße repariert werden. Diese Maßnahme löste im Wemdinger Stadtrat grundsätzlich Gedankenspiele aus, was mit der Straße mittelfristig passieren könnte.

Die Verbindung Wemding – Polsingen sei „eine Schlagader für den Einzelhandel“ in der Stadt, stellte Bürgermeister Martin Drexler fest: „Sie ist für uns wichtig.“ Drexler schlug vor, man sollte sich die Straße „insgesamt mal anschauen“. Was der Rathauschef damit meinte: Die Stadt könnte in den kommenden Jahren die Gemeindestraße ausbauen und dann beim Landkreis Donau-Ries den Antrag stellen, dass sie zur Kreisstraße aufgestuft wird. Würde dies klappen, wäre nicht mehr die Stadt, sondern der Landkreis dafür zuständig.

Dritter Bürgermeister Gottfried Hänsel pflichtete Drexler bei: „Diese Straße ist für uns das Tor nach Franken.“ Hänsel sagte, er sehe „die Chance für intensivere Kontakte“ – nicht nur in die Gemeinde Polsingen, sondern auch nach Heidenheim am Hahnenkamm und nach Hechingen. Viele Bewohner von dort arbeiteten in Wemding bei den beiden großen Firmen Valeo und Appl. Sogar eine Buslinie in die genannten Kommunen könnte sich Hänsel vorstellen.

Die Aufstufung zur Kreisstraße war bereits vor rund 35 Jahren ein Thema, wurde damals aber nicht weiterverfolgt. Hänsel regte ebenfalls an, den Abschnitt mittelfristig zu erneuern: „Das wäre auch ein Zeichen für die Polsinger.“ Carina Roßkopf (Frauenliste) sprach von einer „guten Idee“ und fügte hinzu, man sollte auch gleich an einen Radweg entlang der Straße denken.

Kurios: Der größere Teil des Abschnitts, der heuer hergerichtet werden soll, befindet sich auf dem Gebiet der Gemeinde Wolferstadt – und ist genau 180 Meter lang. Die Wolferstädter haben jedoch gar nichts von der Straße, da sie ohne Verbindung zu den Ortsteilen am westlichen Rand der Kommune verläuft. Das Teilstück habe gefährliche Schlaglöcher und brauche einen neuen Asphalt, so Bürgermeister Philipp Schlapak. 15000 Euro koste das seine Gemeinde. Hänsel zollte den Wolferstädtern Respekt für die Bereitschaft, dennoch aktiv zu werden. Der Anteil der Stadt Wemding an den Arbeiten ist gering: Er beträgt etwa 3500 Euro für rund zehn Meter.

Die Straße muss laut Schlapak wohl Mitte Juni für drei Tage komplett gesperrt werden.

