Das bieten die Leitheimer Schlosskonzerte 2020

Plus Die Leitheimer Schlosskonzerte bauen auf ein festes Fundament aus Bewährtem und strecken dennoch ihre Fühler ein klein wenig nach etwas Neuem aus. Wer in diesem Jahr auftritt.

Sie sind seit 60 Jahre etabliert und tragen bei Klassikfreunden einen ebenso klangvollen Namen, wie sie mit ihrer stilvoller Rokoko-Atmosphäre im geschichtsträchtigen Gemäuer verzaubern: die Leitheimer Schlosskonzerte. Und doch wohnt ihnen – bei aller Tradition – gerade heuer der Zauber des Neuen inne. Denn die Familie von Tucher, leidenschaftlicher Initiator, engagierter Wegbegleiter und anspruchsvoller Mentor dieser alljährlichen kammermusikalischen Festspiele, hat sich bekanntlich aus der Organisation verabschiedet. Was kommt nun? Wie werden sich die Konzerte künftig anfühlen? Zu Recht darf man neugierig sein.

Harmonische Fortsetzung des Bewährten

Erstmals zeichnet der Geschäftsführer Wolfgang Schlicker der neu gegründeten gemeinnützigen UG Kulturmanagement Schloss Leitheim mit seinem Team und dem Freundeskreis verantwortlich. Inhaltlich steht wie gehabt eine Hamburger Konzertagentur zur Seite. Zusammen garantieren sie eine harmonische Fortsetzung des Bewährten. So liegt auch heuer der Schwerpunkt der acht Konzerte wieder auf klassisch-romantischem Repertoire. Große Meister dieser Epoche stehen auf dem Programm, eskortiert von einigen Vertretern der „klassischen Moderne“ sowie ausgesuchte Werken zeitgenössischer Komponisten wie etwa der bei uns kaum bekannten britischen Tonschöpferin Charlotte Bray.

Ludwig van Beethoven als roter Faden

Einer darf heuer quer durch alle Konzert nicht fehlen, quasi als der rote Faden: Und das ist Geburtstagskind Ludwig van Beethoven, dessen 250. Jahrtag 2020 weltweit gefeiert wird. Und das sieht das Programm im Einzelnen vor:

Samstag, 27. Juni, 18 Uhr: Mit drei international etablierten Künstlern, Lena Neudauer (Geige), Jakob Spahn (Cello) und Oliver Triendl (Klavier), setzen die Schlosskonzerte gleich zum Auftakt Maßstäbe. Die Musiker stellen sich zunächst mit zwei Werken der Duoliteratur vor (Beethovens „Frühlingssonate“ und Schostakowitschs Cellosonate), ehe sie zum Trio zusammenwachsen und Schuberts Klaviertrio in B-Dur intonieren.

Sonntag, 28. Juni, 11 Uhr: Im Klavierduo Glemser lebt die im 19. Jahrhundert weitverbreitete Form des vierhändigen Klavierspiels weiter. Das junge, gefeierte Pianistenpaar spielt eine Kombination von originalen Werken und komponisteneigenen Arrangements wie Schuberts Liedbearbeitungen oder Beethovens Klavierfassung der berühmten Großen Fuge.

Samstag, 4. Juli, 18 Uhr: Das Mariani Quartett zeichnet sich aus durch „Esprit und Leidenschaft“, „Lebendigkeit und Spielfreude“, „Herzblut in schier jeder Note“, so die Kritiker. In Leitheim schlagen sie den Bogen von Beethovens eigener Bearbeitung seines Klavier-Bläserquintetts über Charlotte Bray bis zu Brahms’ monumentalen Klavierquartett in A-Dur.

Sonntag, 5. Juli, 11 Uhr: Noch rarer gesät als Klavierquartett-Formationen sind Streichquintett-Ensembles von künstlerischem Rang. Mit dem Bartholdy-Quintett gibt es in Mitteleuropa nur ein einziges namhaftes Quintett dieser Art. Im Programm findet sich eine Mischung aus absoluten Meisterwerken und unbekannten Perlen des kleinen Genres. In Leitheim zu hören: Mozarts Quintett KV 515 und Beethovens Quintett op. 104.

Samstag, 11. Juli, 18 Uhr: Das Dudok-Quartet aus Amsterdam würdigt den wohl signifikantesten kompositorischen Beitrag des Bonner Meisters, den dieser in der Gattung des Streichquartetts geleistet hat: sein Streichquartett B-Dur opus 130. Außerdem bringen die vier exzellenten Musiker zu Gehör: Joseph Haydns Streichquartett g-moll op. 20/3 und György Ligetis Streichquartett Nr. 2.

Sonntag, 12. Juli, 11 Uhr: Das Trio Catch bringt so unterschiedliche Klangfarben wie Klarinette, Cello und Klavier virtuos zur Entfaltung. Seit 2011 widmen sich die Damen aus drei unterschiedlichen Kulturkreisen mit Hingabe der Neuen Musik und stellen die alten Meister bewusst in den Kontrast. In Leitheim spielen sie: Antonín Dvo˘rák (Vier Sätze aus den Legenden op. 59), Jörg Widmann (Nachtstück für Klavier, Klarinette und Violoncello) und Ludwig van Beethoven (Trio Es-Dur op. 38).

Samstag, 18. Juli, 18 Uhr: Das Atos-Trio & Michael Smallwood (Tenor) sind vielfach international ausgezeichnet und nach 2016 erneut willkommene Gäste in Leitheim. Sie interpretieren die „Schottischen Lieder“ von Beethoven, die wegen ihrer ungewöhnlichen Besetzung viel zu selten erklingen. Dazu gibt es L. Boulanger („D’un matin de printemps“) und Felix Mendelssohn-Bartholdy (Klaviertrio d-moll op. 49).

Sonntag, 19. Juli, 11 Uhr: Die Kolophonistinnen haben nicht nur Walzer im Blut, den sie voll eleganter Leichtigkeit interpretieren. Mit den vier jungen Wienerinnen wagen die Leitheimer Schlosskonzerte ein wenig Neues: leichte Musik voller Charme. Die vier Cellistinnen – sind spätestens seit ihrem weltweit ausgestrahlten Pausenfilm des Wiener Neujahrskonzertes 2017 weltweit zum Begriff geworden. Ihr Programm in Leitheim: Johann Strauß Sohn („Wiener Blut“), Pablo Casals „Song of the Birds“, John Williams (Thema aus „Schindlers Liste“, Thema aus „Sieben Jahre in Tibet“), Carlos Gardel „Por una Cabeza“, „Tempo di Tango“ und Ludwig van Beethoven „4 Deutsche Tänze“.

Lesen Sie auch: