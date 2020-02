vor 47 Min.

Das ist für die Kinder geboten

Programm für dieKinder-Kulturtage ab sofort erhältlich

Die Donauwörther Kinder-Kulturtage stehen in den Startlöchern, und das Programmheftchen ist ab sofort erhältlich. Auch in diesem Jahr hat das Kulturbüro zusammen mit der Stadtbibliothek wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Hier Auszüge davon:

Figurentheater „So weit oben“ mit dem Figurentheater Pantaleon – ein tierisches Kuchen-Stück über das Oben und das Unten nach dem Bilderbuch von Susanne Straßer.

„Ritter Kuno Kettenstrumpf“: Ritterabenteuer von Bestsellerautor Oliver Pötzsch.

Theaterstück „Urmel aus dem Eis“ nach dem Buch von Max Kruse.

Stabpuppentheater „Der kleine Muck“ nach einem Märchen von Wilhelm Hauff.

Internationaler Museumstag – Kinderprogramm für alle. Kreatives Gestalten mit den natürlichen Materialien der Käthe-Kruse-Puppe: Stoffe, Farben, Wolle oder Watte.

Das ausführliche Programm zu den Kinder-Kulturtagen liegt im Kulturbüro, in der Tourist-Information, in der Stadtbibliothek, in den städtischen Museen und in der Bürger-Information der Stadt Donauwörth zur Abholung bereit oder ist im Internet unter donauwoerth.de/kultur abrufbar. Die Eintrittskarten können ab sofort bestellt und ab 21. Februar beim Kulturbüro der Stadt Donauwörth (Zimmer 103, erster Stock), Rathausgasse 1, Donauwörth, Telefon 0906/789160 oder -161 abgeholt werden. (pm)

