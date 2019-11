Das ist unverkennbarer Briganori-Klang

Plus Nach dem tragischen Tod des Chorleiters macht der Chor Briganori jetzt weiter – ein furioses Comeback ist gelungen.

Briganori kündigt ein Konzert im B+ Zentrum Blossenau an und der Saal ist voll. Viele langjährige Fans, Familienmitglieder der Künstler, aber auch zahlreiche „Neulinge“ sind gekommen. Alle sind froh, dass der Chor nach dem tragischen Tod von Konni Ehlich vor einem Jahr weitermacht. Was kann man erwarten? Ist der Chor ohne seinen prägenden Chorleiter noch der Alte?

Der Broganori-Chor untet neuer Leitung . Ein furioses Comeback ist in Blossenau gelungen. Bild: Eva Münsinger

Der Chor macht seinem Ruf alle Ehre – es ist der unverkennbare Briganori-Sound, der schon nach den ersten Songs das Publikum begeistert. „We are one!“ lautet die Botschaft. Zu deutsch: „Wir sind eine Gemeinschaft - und auch einzigartig, das kann man getrost hinzufügen. Es ist diese besondere Mischung aus A Capella mit gekonnter Vocal Percussion die Briganori ausmacht. Damit gibt der Chor berühmten Pop- und Rocksongs eine eigene Note.

Große Fußstapfen schrecken die neue Chorleiterin nicht

Michaela Zach, die neue Chorleiterin, tritt in große Fußstapfen und macht dies mit Bravour. Sie lässt dem Chor seine Eigenständigkeit, durch ihre Energie und ihr Temperament sprüht sie aber auch neue Funken auf die Sänger. So folgt auf Rammstein, man meint fast, sich getäuscht zu haben, das berühmte Oberkrainer-Intro vom Musikantenstadl. Plötzlich haben alle Dirndlschürzen an und bringen den Saal zum Beben.

Auch bei den leisen Liedern sind Chor und Leiterin eine harmonische Einheit. „We are one“ aus Lion King oder „Angels“ von Robbie Williams verursachen durchaus Gänsehautfeeling. Dafür sorgen auch die wunderbaren Soli von Verena Käßmeier und Beatrice Gabriel. Jeder der Solosänger gibt den Songs eine besondere Note. Loraine Böttcher und Chris Klinger begeistern mit „Will you be there“ von Michael Jackson. „Echte“ Männer, wie Moderatorin Maria Fürst sie liebevoll nennt, geben dem Chor eine sonore Tiefe: Harry Huber, Christof Fischer, Christian Klinger (Tenor) und Jens Reiß, Jonny Speyer und Hermann Reicherzer (Bass).

Auch seine Wurzeln, Spirituals und Gospel, pflegt der Chor. Das bekannte „Leave it there“ von 1916 verliert wohl nie seinen Zauber. Briganori schafft virtuos mit den eigenen Stimmen ein harmonisches Musikbett, die Band ist das Sahnehäubchen dazu. Lothar Bock am Keyboard, Fred Baumgartner (Gitarre), Stefan Fetsch (Bass), Siggi Traub Percussion und Manuel Ehlich (Schlagzeug) geben vielen Songs ein klangliches Volumen und setzen rhythmische Akzente.

Ein beeindruckender Abend

„Thank you for the Music“ von Abba rundete einen beeindruckenden Abend ab. Briganori und Blossenau war eine gelungene Komposition. Der Chor fühlte sich wohl, das Publikum feierte eine Premiere, die mitriss und berührte. Nach Zugaben und nicht enden wollendem Applaus, trafen sich alle im B+ Treff, genossen die frischen Rahmfleck, „die besten die wir je gegessen haben“, wie ein Chormitglied lobte. Und vielleicht waren es ja die Rahmfleck’n und der Wein, der die Sänger motivierte im gemütlichen Treff noch ein paar Zugaben zu singen. Ein besonderes Geburtstagsgeschenk bekam ein Blossenauer um Mitternacht, als der Chor extra für ihn „Angels“ von Robbie Williams anstimmte.

