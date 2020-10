12:30 Uhr

Das kommt 2021 auf die Donauwörther Freilichtbühne

Dicht gefüllt Besucherränge auf der Freilichtbühne am Mangoldfelsen. In Coronazeiten sind Szenen wie hier auf unserem Archivfoto nicht denkbar. In der Spielzeit 2021 kann wohl nur jeder vierte Platz besetzt werden. Doch das hält das Theater Donauwörth nicht davon ab, neue Pläne zu schmieden.

Plus Das Theater Donauwörth hat nach der ausgefallenen Saison 2020 neue Stücke in Vorbereitung. Und auch nach einer neuen Führung des Vereins wird gesucht.

Von Barbara Würmseher

Das Theater Donauwörth hat neue Pläne für die Freilichtbühne: Blieb die Spielstätte am Mangoldfelsen in diesem Sommer coronabedingt verwaist, so will die Truppe im kommenden Jahr wieder durchstarten. Die Darsteller sprühen vor Lust, in neue Rollen zu schlüpfen, die Spielleiter haben geeignete Stücke ausgesucht und die Pläne warten nur darauf, umgesetzt zu werden.

"Magic Nanny" ist verschoben

Es sind tatsächlich zwei neue Stücke, die inszeniert werden sollen, und nicht etwa das gemeinsame Singspiel der Erwachsenen zusammen mit den Kindern „Magic Nanny“, das 2020 ausgefallen ist. Aus gegebenem Anlass wurde diese Geschichte um Mary Poppins verschoben.

Denn da der Schriftsteller und Kinderbuchautor Max Kruse – Sohn Käthe Kruses – im kommenden Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, soll ihm das Kinderstück 2021 gewidmet werden. „Urmel aus dem Eis“, Kruses vielleicht bekannteste Geschichte, soll mit den Darstellern des Kinder- und Jugendtheaters auf der Freilichtbühne inszeniert werden. Marion Sewald und Jürgen Lechner führen Regie.

Jules-Verne-Klassiker

Die Erwachsenen hingegen bringen den Jules-Verne-Klassiker „In 80 Tagen um die Welt“ auf die Bretter. Regisseurin hier ist Martina Wittek. Die Saison ist vom 25.Juni bis zum 6. August geplant.

Welche Herausforderungen stellt der Infektionsschutz an die Freilichtbühne? Wird es Einschränkungen geben – und wenn ja, welche? „Wir wissen es nicht“, sagt Eva Thiem, die im Theaterverein für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. „Aber unser Erwachsenenstück hat den Vorteil, dass man die vielen Reiseszenen in kleinen Gruppen von fünf bis sechs Spielern proben und aufführen kann. Da kommen wir im Ernstfall ohne Massenszenen aus und können Abstände einhalten.“

Nur 100 statt 400 Zuschauer

Die Tribüne könnte unter den coronabedingten Abstandsregeln nur zu etwa 20 bis 25 Prozent besetzt werden. Statt 400 Zuschauern würden pro Vorstellung also nur etwa 100 Plätze bekommen.

Ein neuer Vorsitzender wird am Freitag gewählt

Das Theater Donauwörth plant folglich momentan nach den aktuellen Vorgaben und ist aber bereit, flexibel zu reagieren, falls sich diese verändern. Der Kartenvorverkauf kann erst beginnen, wenn die zu den Aufführungen geltenden Bedingungen geregelt sind.

Ein neuer Vorsitzender

Soweit die Neuigkeiten zur Spielzeit 2021. Doch nicht nur die Gegebenheiten auf der Bühne müssen geordnet sein. Auch hinter den Kulissen gilt es für den Verein erst einmal, die Karten neu zu mischen. Denn bei den Neuwahlen am morgigen Freitag, 16. Oktober, werden sich einige aus der Vorstandsriege nicht mehr zur Wahl stellen. Allen voran der Vorsitzende Wolfgang Schiffelholz, der nach seinem Rückzug von der Regie 2019 nun auch mit seiner Ankündigung ernst macht, seine leitende Funktion abzugeben. „Bei uns ist vieles im Umbruch“, sagt Eva Thiem. „Das werden schon noch aufregende Zeiten werden ...“

