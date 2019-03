vor 18 Min.

Das sagen die Fraktionssprecher zur Entscheidung des Donauwörther OBs

Manche Stadträte finden die Entscheidung Armin Neuderts, nicht noch einmal als Oberbürgermeister anzutreten, konsequent, die anderen „nicht nachvollziehbar“.

Von Helmut Bissinger

Auch einen Tag nach der Ankündigung von Oberbürgermeister Armin Neudert, nicht wieder für das höchste Amt in Donauwörth zu kandidieren, ist die Überraschung in der Bevölkerung groß. Aber auch bei Neuderts Kollegen im Stadtrat hat sich die Verwunderung noch nicht gelegt. Nur einer hat diesen Schritt des Oberbürgermeisters „geahnt und befürchtet“: Josef Reichensberger (AL/JB). Er will beobachtet haben, wie sehr Neudert in den vergangenen Wochen Stimmungsschwankungen unterworfen war. „In dieser Zeit hat er sich offensichtlich entschieden“, sagt Reichensberger. Jetzt werde sich das Kandidaten-Karussell drehen, ist er sich sicher. Schon getroffene Vereinbarungen würden wohl hinfällig sein. Reichensberger rechnet damit, dass die Bürger am Ende die Wahl zwischen vier Kandidaten haben werden.

Michael Bosse ist vom Schritt Neuderts "überrascht"

Jener Bewerber, den es bereits gibt, hat fest mit Armin Neudert als Kontrahenten gerechnet. Nun sei er doch sehr überrascht, sagt Michael Bosse, den Freie Wähler und PWG bereits vor zwei Jahren nominiert haben. Seine Strategie und sein Wahlprogramm werde er deshalb nicht ändern, weil die Bedürfnisse der Stadt die gleichen wie vorher seien. Freilich, räumt Bosse schmunzelnd ein, sei es ein merkwürdiges Gefühl, seinen Gegner plötzlich nicht mehr zu kennen.

Er könne den Schritt Neuderts nicht nachvollziehen, meint Heinrich Kopriwa (SPD/BfD). Für ihn haben sich die Voraussetzungen „durchaus verändert“. Der Ortsverein werde in seiner Sitzung, die demnächst ansteht, darüber beraten. Aber eigentlich sei seine Partei immer einem Grundsatz treu geblieben: „Wenn ein Amt neu zu besetzen ist, müssen wir einen Kandidaten dafür haben.“

Grüne wollen OB-Kandidaten aufstellen

Einen Bewerber um den Chefsessel lim Rathaus wollen auch die Grünen aufstellen. Stadt- und Bezirksrat Albert Riedelsheimer plädiert jedenfalls dafür. Darüber sei man sich innerhalb der Partei aber bereits vor Neuderts Entscheidung im Klaren gewesen. „In aller Ruhe“ gelte es nun, mögliche Kandidaten auszuwählen. Einen „Schnellschuss“ werde es von den Grünen jedenfalls nicht geben.

Die „konsequente Haltung“ Neuderts beurteilt Manfred Hofer (EBD) „auf eine gewisse Art bewundernswert“. Es sei nicht das erste Mal, dass „dass das Amt die Familie frisst“. Die genannten gesundheitlichen Gründe seien zu respektieren, aber auch die Überlastung durch „das immer größer werdende Anspruchsdenken der Menschen“ müssten gesehen werden. In den 18 Jahren der Amtszeit Neuderts hätten die „kleinen Parteien“, so Hofer, „keine schlechte Zeit erlebt“. Der Oberbürgermeister hätte einen „neuen Stil geprägt“, den Ausgleich gesucht und „immer darum gekämpft, jeden einzubinden“. Das verdiene Hochachtung und Respekt.

Er sei auf die Entscheidung Neuderts gespannt gewesen, sagt Gustav Dinger (ÖDP). Für ihn sei klar, dass „das es auch ein Leben außerhalb der Politik gibt“. Dafür habe sich Neudert nun eben entschieden. Dinger hofft auf mehrere Kandidaten, „das ist für Bürgerinnen und Bürger perfekt“.

CSU sucht mögliche Kandidaten

Wolfgang Fackler (CSU) bleibt bei seiner Devise „Gründlichkeit vor Schnelligkeit“. Nach Neuderts Entschluss habe er schon erste informelle Gespräche geführt. Am kommenden Sonntag soll dann eine Ortsverbands-Sitzung stattfinden. Dort ist die Vorstellung möglicher Kandidaten vorgesehen. Fackler wünscht sich, dass die dann auch gleich „gewisse Eckpunkte“ präsentieren, die für sie in der künftigen Stadtpolitik wichtig wären. Dass aus der Versammlung bereits der CSU-Kandidat gekürt wird, glaubt Fackler nicht. Der Wahlkampf würde nun ein anderer werden, weil man „sich am bisherigen nicht mehr abarbeiten kann“. Ob der Aspirant jung oder erfahren sein soll, sei für ihn keine Frage. Fackler: „Sebastian Kurz ist mit 27 Jahre österreichischer Kanzler geworden und das mit einem abgebrochenem Studium.“

Unterdessen gibt es dem Vernehmen nach vermehrt Stimmen, die den Noch-Ortsvorsitzenden Wolfgang Fackler drängen wollen, als OB-Kandidat anzutreten und sein Landtagsmandat aufzugeben. Fackler will nach eigenen Aussagen den Ortsvorsitz demnächst abgeben – ein schon seit längerem geplanter Schritt. Wenn Fackler vom Landtag ins Donauwörther Rathaus wechseln würde, wäre Bauminister Hans Reichhart (Jettingen-Scheppach), der bislang kein Landtagsmandat besitzt, erster Nachrücker im Parlament. Reichhart, der verwandtschaftliche Verbindungen nach Mertingen hat, könnte dann möglicherweise auch den Stimmkreis Donau-Ries übernehmen – so zumindest die Theorie einiger Donauwörther Politiker.

