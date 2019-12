vor 18 Min.

Das sind die 20 Gewinner unserer Wahrsage-Aktion

Über 100 Leser haben an unserem Spiel teilgenommen. 20 haben tolle Preise abgeräumt.

Was bringt das Jahr 2019? Über 100 Leser haben sich an unserem kleinen Spiel in Sachen "Zukunft" beteiligt und für uns einen Tipp abgegeben. Die Auflösung finden Sie hier. Das Jahr 2019 in der Region: Hätten Sie das so kommen sehen?

Das sind unsere Gewinner:

Angelika Kestler aus Donauwörth gewinnt eine Übernachtung in der „Blumenstadt-Residenz“ im Blumenhotel in Rain im Wert von 324 Euro, gestiftet von der Firma Dehner.



gewinnt eine Übernachtung in der „Blumenstadt-Residenz“ im Blumenhotel in Rain im Wert von 324 Euro, gestiftet von der Firma Dehner. Martin Jung aus Daiting gewinnt eine exklusive Familienführung auf Schloss Harburg für zehn Personen mit Kaffee und Kuchen. Dieser Preis hat einen Wert von 150 Euro und wird gesponsort von der Fürst zu Oettingen-Wallerstein Kulturstiftung.



gewinnt eine exklusive Familienführung auf Schloss für zehn Personen mit Kaffee und Kuchen. Dieser Preis hat einen Wert von 150 Euro und wird gesponsort von der Fürst zu Oettingen-Wallerstein Kulturstiftung. Heidi Marker aus Harburg gewinnt einen Gutschein für ein 3-Gang Candle-Light-Dinner im Hotel Meerfräulein in Wemding mit anschließendem Kinobesuch im Wert von 70 Euro.



gewinnt einen Gutschein für ein 3-Gang Candle-Light-Dinner im Hotel Meerfräulein in mit anschließendem Kinobesuch im Wert von 70 Euro. Gerda Bloß aus Donauwörth gewinnt zwei Tagespässe für das Spa auf Schloss Leitheim in Leitheim, gestiftet vom Hotelmanagement des Schlosses.



gewinnt zwei Tagespässe für das auf Schloss Leitheim in Leitheim, gestiftet vom Hotelmanagement des Schlosses. Maria Gerhard aus Rain gewinnt zwei Tageskarten für die Therme Erding im Gesamtwert von 70 Euro.



gewinnt zwei Tageskarten für die Therme im Gesamtwert von 70 Euro. Ursula Müller aus Donauwörth gewinnt einen Gutschein für einen Brunch im Blumenhotel in Rain für zwei Personen im Wert von 70 Euro.



gewinnt einen Gutschein für einen Brunch im Blumenhotel in Rain für zwei Personen im Wert von 70 Euro. Marianne Arloth aus Rain und Johann Ewig aus Bäumenheim gewinnen je zwei Tickets für die Show „12 Tenöre“ im Kongress am Park in Augsburg am 22. Februar.



gewinnen je zwei Tickets für die Show „12 Tenöre“ im Kongress am Park in am 22. Februar. Siegfried Kastl aus Donauwörth und Reinhold Mayr aus Oberndorf gewinnen je zwei Tickets für „Forever Queen“ am 4. April in Wemding .



gewinnen je zwei Tickets für „Forever Queen“ am 4. April in . Udo Gathmann aus Tapfheim und Karola Rödl aus Gansheim gewinnen je zwei Tickets für „The Music of Harry Potter“ am 19. Februar im Kongress am Park in Augsburg .



gewinnen je zwei Tickets für „The Music of Harry Potter“ am 19. Februar im Kongress am Park in . Uwe Rimschneider aus Mertingen gewinnt zwei Karten für die Premiere des Musicals „Der Schuh des Manitu“ am 15. Oktober im Deutschen Theater in München (Abholung der Tickets an der Abendkasse)



gewinnt zwei Karten für die Premiere des Musicals „Der Schuh des Manitu“ am 15. Oktober im Deutschen Theater in (Abholung der Tickets an der Abendkasse) Irmgard Lux aus Donauwörth und Leonhard Koenigsdorfer aus Wemding gewinnen einen Einkaufsgutschein von Dehner in Höhe von 30 Euro, gestiftet von der Firma Dehner.



gewinnen einen Einkaufsgutschein von Dehner in Höhe von 30 Euro, gestiftet von der Firma Dehner. Je einen Gartenkalender der Augsburger Allgemeinen gewinnen: Karolina Bayer aus Monheim , Gottfried Geiger aus Tapfheim , Elfriede Leinfelder aus Buchdorf , Xaver Spenninger aus Warching und Gerda Schmid aus Donauwörth .



Die Gewinner werden auch telefonisch benachrichtigt. (dz)

