12:49 Uhr

Das sind die Stadtrats-Kandidaten der Rainer CSU

Die 20 Anwärter werden einstimmig nominiert. Bürgermeisterkandidatin Claudia Marb betont das Motto „Gemeinsam ein Ganzes - Rain in die Zukunft“.

Ein Zeichen der Geschlossenheit hat der CSU-Ortsverband Rain bei der Nominierung seiner Kandidaten für die bevorstehende Stadtratswahl im März 2020 geliefert: Einstimmig bestätigten die 39 stimmberechtigten Ortsvereinsmitglieder die von Bürgermeisterkandidatin Claudia Marb ausgearbeiteten Reihung, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Marb bedankte sich bei allen Listenkandidaten für ihr Engagement, richtete aber gleichzeitig auch einen Appell an sie: „Nach unserem Motto ‚Gemeinsam ein Ganzes – Rain in die Zukunft‘ müssen wir alle Bürgerinnen und Bürgern Rains überzeugen und zeigen, dass uns Stadt und Ortsteile am Herzen liegen und wir unsere Heimat auch zukünftig liebens- und lebenswert gestalten und entwickeln wollen. Wir müssen ein Ohr für Wünsche und Anliegen haben, um unser Rain gemeinsam und auf Augenhöhe voranzubringen.“ Oberste Priorität habe eine ideologiefreie und ehrliche Politik.

Alle stellen sich persönlich vor

Bei der Nominierungsversammlung im Ortsteil Bayerdilling stellten sich alle Kandidaten persönlich vor und nannten die unterschiedlichsten Gründe für ihre Kandidatur. Jugend, Familie, Senioren, ärztliche Versorgung, Barrierefreiheit, Mobilität und Infrastruktur, Unterstützung des Mittelstands und lokaler Unternehmen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Vereinsförderung, Kultur, Ehrenamt und Volkshochschule, Digitalisierung und Breitbandausbau, sowie die Umweltbildung Nachhaltigkeit sind laut Pressemitteilung nur einige der Themenfelder, die den Kandidaten am Herzen liegen.

Diese sind im Alter zwischen 25 und 67 Jahren und in zahlreichen Vereinen und Organisationen Rains engagiert. Auch beruflich sind sie in den unterschiedlichsten Bereichen tätig und bereit ihre Expertise einzubringen. Zudem habe eine gute Mischung aus bewährten lokalpolitischen Kräften wie den aktuellen Stadträtinnen, Ortssprechern und Parteifunktionären einerseits, sowie jungen politischen Neueinsteigern, die ihre Perspektiven einbringen wollen, andererseits, gefunden werden können.

Familien- und seniorenfreundlich

„Wir wollen eine familien- und seniorenfreundliche Stadt bleiben, in der die Lebensqualität und Infrastruktur erhalten, aber auch weiter gesteigert werden kann. Rain wächst, die CSU steht dabei für eine behutsame aber stetige Weiterentwicklung Rains“, fasste Marb die gemeinsamen Themenschwerpunkte zusammen. Zudem sei ausreichender und bezahlbarer Wohnraum die Grundvoraussetzung für eine gelingende Integration aller und die Wahrung des sozialen Friedens.

Geschlossen stehen die 20 Kandidaten hinter ihrer Bürgermeisterkandidatin Claudia Marb und gehen voll motiviert in einen intensiven, gut vorbereiteten Wahlkampf, heißt es vom CSU-Ortsverband. Der offizielle Auftakt dazu wird am 12. Januar im La Piazza gefeiert.

Das sind die Kandidaten 1. Claudia Marb, 2. Caroline Mayinger-Ludwig, 3. Manuela Hackenberg, 4. Anton Reiter, 5. Martin Roger, 6. Angelika Kefer, 7. Manuel Paula, 8. Rudolf Ruisinger, 9. Peter Steinherr, 10. Stefan Stemmer, 11. Simon Kapfer, 12. Jürgen Herrmann, 13. Vincent König, 14. Stefanie Ibele, 15. Angelika Martin, 16. Jürgen Schulz, 17. Ferdinand Utz, 18. Hubert Ziegelmaier, 19. Andreas Stemmer, 20. Alexander Appel. Ersatz: Mechthild Schellenberger, Tim Balzer.

