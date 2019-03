vor 35 Min.

Dauert der Stromausfall bis in die Morgenstunden?

Nach dem Brand in diesem Trafohaus gibt es in Wemding weiter keinen Strom.

Große Ungewissheit in Wemding. Polizei und Feuerwehr richten Anlaufstelle für Notfälle ein.

Von Wolfgang Widemann

Der Stromausfall in Wemding und Umgebung dauert möglicherweise bis Donnerstagmorgen an. Zumindest wird es noch über Stunden keine Elektrizität in der Stadt geben. Das teilt die Polizei mit.

Nach dem Brand in einem Trafohaus in der Bürgermeister-Epple-Straße ist inzwischen ein größeres Aufgebot an Einsatzkräften – unter anderem Polizei und Feuerwehr – vor Ort. Auch ein Leitungsstab hat seine Arbeit aufgenommen.

Bürgermeister: „Die ganze Stadt ist dunkel“

„Die gesamte Stadt ist dunkel“, beschreibt Bürgermeister Martin Drexler die Situation. Polizei und Feuerwehr haben am Rathaus eine Anlaufstelle für Notfälle eingerichtet. Grund: Es kann auf herkömmlichem Weg kein Notruf mehr abgesetzt werden. Über weitere mögliche Maßnahmen wird derzeit beraten.

Firma Valeo steht still

Der Stromausfall hat weitreichende Folgen, nicht nur für private Haushalte, sondern auch für Geschäfte (beispielsweise mit Kühltheken) und für Betriebe. Nach Informationen unserer Zeitung steht unter anderem das Valeo-Werk komplett still. Dort wird normalerweise rund um die Uhr gearbeitet.

