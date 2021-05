30.04.2021

Delp-Quartier: Donauwörth muss die Planung nachbessern

Plus Bei der Planung des Delp-Quartiers in Donauwörth ist wohl ein Fehler unterlaufen. Es geht um die Frage, wie viel Tageslicht in den Wohnungen sein muss.

Von Helmut Bissinger

Der Stadtrat in Donauwörth hat nachgelegt. Eigentlich hatte er einen Bebauungsplan für den ersten Bauabschnitt des Alfred-Delp-Quartiers auf dem Schellenberg schon beschlossen. Nun wurde aber ein Donauwörther Büro mit der Detailplanung und der Erstellung einer notwendigen Flächennutzungsplanänderung beauftragt. Außerdem wurden Landschaftsarchitekten eingeschaltet.

