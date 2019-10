vor 5 Min.

Delp-Quartier: Energie wird wieder Thema

Umstrittenes Votum wird am Montag erneut debattiert

Das Thema „Energieversorgung im künftigen Delp-Quartier“ kommt erneut auf die Agenda des Donauwörther Bauausschusses. Wie berichtet war die Entscheidung gegen die Versorgung über Biogas und Hackschnitzel und für Erdgas mitunter umstritten. Der Klimaschutzbeirat der Stadt sprach sich nun für eine erneute Debatte aus.

Ein gefasster Beschluss des Stadtrates oder eines seiner Gremien könne, so teilt die Stadt auf Nachfrage unserer Zeitung mit, vom Klimabeirat, als beratendes Gremium, zwar nicht zurückgenommen werden. Die Mitglieder des Klimabeirates haben jedoch zuletzt die Empfehlung dafür ausgesprochen, dass sich der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss in einer seiner nächsten Sitzungen noch einmal „ausführlich mit dem Thema der Energieversorgung“ des Alfred-Delp-Quartiers befasst.

Indessen stehe noch nicht fest, ob es eine neue Untersuchung zur möglichen Energieversorgung des Delp-Quartiers gibt, in das bis zu 2500 Neubürger ziehen könnten. Die Entscheidung über eine solche Beauftragung trifft wiederum der Bauausschuss. In diesem Zusammenhang würde auch entschieden, ob für ein eventuell neues Gutachten wieder dasselbe Büro infrage kommt. Jenes Augsburger Büro war zuletzt bei einigen Stadträten in die Kritik geraten, weil sich die Analyse in deren Augen zu eindeutig für den Energieträger Erdgas aussprach.

Der Klimaschutzbeirat hat zuletzt ebenfalls über Energiestandards der künftigen Bebauung im Delp-Quartier diskutiert. So könnten beispielsweise bestimmte Energiestandards über ein städtisches Bonussystem gefördert werden. Nach Ansicht des Beirats sollte sich der zuständige Ausschuss ebenfalls in einer seiner nächsten Sitzungen damit beschäftigen. Stadtrat Gustav Dinger hatte sich jüngst für eine Bebauung mit Passivhäusern und weiteren ökologischen Bauweisen stark gemacht. Die erneute Behandlung des Energie-Themas hinsichtlich Strom und Wärme im Quartier wird laut Informationen aus dem Rathaus im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss am kommenden Montag, 21. Oktober, in öffentlicher Sitzung erfolgen. (hilg)