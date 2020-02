05.02.2020

„Demokratie direkt vor Ort aktiv leben“

Neujahrsempfang der CSU in Harburg

Der CSU-Ortsverband Harburg hat im Gasthaus Zum Straußen seinen Neujahrsempfang veranstaltet. Vorsitzender Wolfgang Stolz stimmte auf ein Jubiläumsjahr ein. Die Harburger CSU feiert 2020 ihr 75-jähriges Bestehen. Es seien einige Veranstaltungen mit prominenten Gästen geplant – unter anderem am 8. Februar in Ebermergen mit Barbara Stamm und am 27. Februar in Mauren mit Erwin Huber.

Stolz dankte dem Ortsvorstand und der Stadtratsfraktion für ihr unermüdliches Engagement: „In Zeiten, in denen unsere Demokratie von links und rechts bedroht werde, ist es wichtig, dass Demokratie durch Volksparteien direkt vor Ort aktiv gelebt wird.“

Bürgermeisterkandidat Bernd Spielberger ließ die vergangenen Wochen Revue passieren und stimmte die Mitglieder auf den Endspurt im Wahlkampf ein.

Hauptpunkt des Abends war die Neujahrsrede des ehemaligen Landtagsabgeordneten Helmut Guckert unter dem Motto „Politik im Wandel der Zeit – Herausforderungen für unsere Zukunft“. Der stellte sich hinter die Landwirte. Die hätten über Jahrhunderte ohne Richtlinien und Verordnungen „die Landschaft sehr gut gestaltet, gepflegt und die Bevölkerung mit sehr guten Nahrungsmitteln versorgt“. Die unzähligen Richtlinien, Verordnungen und Gesetze erschwerten ihre Arbeit inzwischen erheblich. Hier müsse dringend gehandelt werden.

Auf die aktuelle Weltsituation mit den Krisenherden ging Guckert ebenfalls ein: „Es ist für uns ein Segen, dass es die EU gibt, denn neben der Völkerverständigung seien 75 Jahre Frieden ein großes Verdienst unserer Gemeinschaft.“ Energiegewinnung, soziale Medien, die aktuelle Parteienlandschaft, die Wirtschaftssituation und die Sicherheitspolitik seien Herausforderungen für die Zukunft.

Die Ortsverbände seien an der Basis der wichtigste Anker, denn Politik müsse direkt vor Ort gemacht und gelebt werden. Guckert appellierte, man müsse mehr aufeinander schauen und anständig miteinander umgehen. (pm)

Themen folgen