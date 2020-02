vor 20 Min.

Den Vereinen verpflichtet

Franz Moll möchte den eingeschlagenen Kurs fortführen

Von Helmut Bissinger

Franz Moll ist ein kommunalpolitischer Neuling. Deshalb stöbert er seit einigen Wochen, wenn ihm ein wenig freie Zeit bleibt, in trockenen Lektüren. Dabei geht es um die Grundlagen kommunaler Haushaltsführung und das Baurecht in Gemeinden. Moll geht für die Wählergemeinschaft Oberndorf ins Rennen um die Nachfolge von Bürgermeister Hubert Eberle.

Oberndorf soll sich unter seiner Führung weiter entwickeln. „Unsere Gemeinde ist gut aufgestellt“, analysiert Moll. Das Rad werde er nicht neu erfinden, aber Ideen habe er durchaus. Sie seien eigentlich vorgegeben: So müsse die Dorfwirtschaft, die sich im Besitz der Kommune befindet, zukunftstauglich umgestaltet werden, damit sie für einen Pächter attraktiv sei. Da sei wichtig, weil die Dorfwirtschaft die Heimat etlicher Vereine sei.

Für Moll ist der Umbau „ein großer Brocken“. Aber darüber hinaus sieht er noch andere Herausforderungen: Der Bau einer neuen Kläranlage läuft auf vollen Touren. Dass sich die Bürgerinnen und Bürger an den Kosten beteiligen müssen, sei eigentlich jedem im 2600-Einwohner-Ort klar. Doch in welcher Höhe, darüber werde der alte Gemeinderat nicht mehr entscheiden können, weil sich die Vermessung der Grundstücke verzögert habe. Also werde es eines der ersten Themen im neu zusammengestellten Gremium sein, für den auch sein Bruder Helmut auf der Liste der Wählergemeinschaft kandidiert.

Bei einer Wahl zum Bürgermeister würde Moll nicht mehr jeden Tag zu einem Holzhandel in Gersthofen pendeln, wo er derzeit arbeitet. Dann wäre das Rathaus sein Arbeitsmittelpunkt. Als er gesehen habe, dass nach der Ankündigung von Hubert Eberle nur zögernd Bereitschaft bestand, die Nachfolge anzutreten, habe er sich zur Kandidatur entschlossen, „um kein Vakuum entstehen zu lassen“.

Moll weiß, was er will. Transparenz sei ihm wichtig, wie auch die Einbindung breiter Bevölkerungsschichten bei elementaren Entscheidungen. Den eingeschlagenen Weg will Moll weiterführen.

Dass ihm ein lebendiges Vereinswesen am Herzen liegt, zeigt sich schon in seinem bisherigen Engagement: Der Schreinermeister und kaufmännische Angestellte ist Vizepräsident beim VfB Oberndorf, Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr, beim Heimatverein und bei den Mühlbachfreunden. Beim Fischereiverein Oberndorf ist er aktiv dabei, findet ohnehin Ruhe und Ausgeglichenheit beim Angeln.

Oberndorf, Eggelstetten und Flein, so Moll, hätten Zukunft. „Hier kann man sich wohlfühlen.“

