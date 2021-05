Der

Amerbach: Dramatische Hunde-Rettung aus Flammen

Ein Brand hat dieses Wohnhaus in Amerbach weitgehend zerstört. Die Feuerwehren aus Amerbach, Wemding und Oettingen waren im Einsatz.

Plus Der Großbrand in Amerbach stellt die Feuerwehr vor besondere Herausforderungen, denn die Bewohner betreiben eine Hundezucht.

Von Wolfgang Widemann

Der Großbrand in Amerbach am Dienstabend hat die Feuerwehr vor besondere Herausforderungen gestellt. Die lagen weniger im eigentlichen Brand, denn vielmehr an der Tatsache, dass sich auf dem Anwesen zahlreiche Hunde aufhielten.

