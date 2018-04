vor 19 Min.

Der Birnen-Traum zergeht auf der Zunge

Claudia Ferbers Kreation hat es in unseren neuen „Zuckerguss“ geschafft. Was an den Schnitten so besonders ist

Von Fabian Kapfer

Der Tisch der Familie Ferber aus dem Monheimer Stadtteil Kölburg ist gedeckt. Kaffee und Kuchen stehen bereit. Hobbybäckerin Claudia Ferber, ihr Mann und die Söhne Patrick und Paul, fünf und acht Jahre alt, freuen sich auf die gemeinsame Kaffeestunde. Die Buben sind immer regelrecht begeistert, wenn ihre Mutter gebacken hat. Und das kommt nicht selten vor.

Wöchentlich gibt es im Hause Ferber Kuchen und andere frisch gebackene Spezialitäten. „Backen ist ein großes Hobby von mir und meistens habe ich die Zutaten, die ich dazu benötige, zuhause. Dabei backe ich immer wieder neue Sachen und probiere gerne aus“, erklärt Claudia Ferber. Mit einer eigenen Kreation hat sie es auch in die Märzausgabe des Zuckerguss-Magazins geschafft. „Die Schnitten haben auf Anhieb super geklappt und auch richtig gut geschmeckt“, sagt Ferber über ihre Birnen-Traum-Schnitten.

Viele Dekomöglichkeiten

Das Rezept dazu ist im vorigen Frühjahr entstanden. „Die Kombination aus Birnen, einer hellen und einer dunklen Schicht sowie die cremige Konsistenz machen sie besonders.“ Der Blechkuchen zeichne sich durch einen Nuss-Nugat Geschmack aus, der sich mit dem der Birne prima verbindet. Dekoriert werden kann die Kreation vielseitig: Die einzelnen Schnitten dürfen final mit Schokolade, Birnenspalten und Sahnerosetten bestückt werden.

Die Freude über die erfolgreiche Bewerbung für das Backmagazin ist bei Claudia Ferber groß: „Besonders weil die Birnen-Traum-Schnitten eine Eigenkreation sind, ist es toll, dass ich mein Rezept in der Backzeitschrift wiederfinde.“ Dabei ist es nicht das erste Mal, dass sie sich erfolgreich beworben hat. Im Jahr 2015 war sie bereits mit ihren Tiramisu-Hütchen im Zuckerguss-Magazin unserer Zeitung vertreten.

In ihrem Umfeld reagieren Verwandte und Bekannte interessiert und freuten sich mit. „Vielen Arbeitskollegen durfte ich das Heft besorgen, als sie gehört haben, dass mein Rezept drin ist“, erzählt sie über Rückmeldungen, die sie bekommen hat. Und da Ferber auch weiter viel ausprobieren wird, ist es gut möglich, dass es nicht ihre letzte Back-Idee war, deren Zubereitung sie gerne mit anderen teilt.

