Der Bürgermeister bleibt ehrenamtlich

Der Gemeinderat Niederschönenfeld will keine Umstellung auf einen Berufsbürgermeister. Mittlerweile gibt es einen Interessenten für die Nachfolge von Amtsinhaber Peter Mahl

Von Manuel Wenzel

Im Gegensatz zur Gemeinde Münster (wir berichteten), mit der man ja in der Verwaltungsgemeinschaft Rain verbunden ist, wird es in Niederschönenfeld ab dem kommenden Jahr keinen hauptamtlichen Bürgermeister geben. Das ist das Ergebnis einer Diskussion im Gemeinderat am Montagabend, wie Amtsinhaber Peter Mahl unserer Zeitung berichtet.

„Wir lassen es so, wie es bisher war“, so Mahl. Das heißt, die Kommune wird weiter von einem ehrenamtlichen Bürgermeister geführt. Das wird auf jeden Fall mindestens bis 2026, dem Ende der nächsten Amtsperiode, so bleiben. „Die Neuen sollen sich das jetzt sechs Jahre anschauen, dann können sie immer noch über eine Umstellung entscheiden“, sagt Mahl, der bei der Kommunalwahl im März nicht mehr antreten wird.

Seit 2002 leitet der ehemalige Postbeamte die Geschicke in Niederschönenfeld. Dabei gesteht Mahl ein, dass das Amt immer mehr Zeit erfordere. „Aber man muss vielleicht auch nicht jedem Trend und jeder Einladung hinterherlaufen – das geht im Ehrenamt eben nicht.“ Das sehe auch der überwiegende Teil des Gemeinderats so. Deshalb habe es keinen Anlass gegeben, über einen möglichen Wechsel hin zum Berufsbürgermeister abzustimmen.

Wie dem auch sei: Fest steht, dass der Chefsessel in der Gemeindekanzlei vakant wird. Mittlerweile gibt es auch einen Interessenten für das Amt: Martin Stegmair. Der 56-Jährige sitzt seit 2014 für die Freie Wählergemeinschaft Niederschönenfeld im Gemeinderat. Er war viele Jahre lang Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr und ist noch immer Vorsitzender der örtlichen Bürgerinitiative gegen die Stromtrasse.

Er habe den Entschluss gefasst, zu kandidieren – wenngleich es noch einige Punkte im Vorfeld zu klären gäbe, wie der Elektrotechniker erklärt. Die Frage nach Ehren- oder Hauptamt habe für ihn keine Rolle gespielt. „Es geht mir nicht ums Finanzielle, das ist zweitrangig, sondern um die Sache – und zwar etwas für die Gemeinde zu machen.“

