Der DAV will Anwalt der Natur werden

Der Deutsche Alpenverein will mehr für den Klimaschutz tun. Wie die Sektion Donauwörth das umsetzen will

Donauwörth Nach den Feiertagen machen sich traditionell viele Wintersportler auf in Richtung Berge, um dort über weiße Hänge zu wedeln, in frisch gespurten Loipen zu fahren oder – voll im Trend – Skitouren zu gehen. Das sportliche Vergnügen bringt zu oft aber auch negative Bilder mit sich: von Touristenmassen, die haufenweise Müll hinterlassen, und plattgewalzten Hängen. Dem entgegenwirken will der Deutsche Alpenverein (DAV). Dieser hat bei seiner Hauptversammlung vor einigen Wochen eine Selbstverpflichtung zum Klimaschutz verabschiedet. Darin verpflichtet sich der Bundesverband selbst sowie seine Sektionen zu einem umfassenden Öko-Check.

"Wir brauchen keine neuen Hütten"

„Wir waren schon immer auch ein Naturschutzverein“, erklärt Bernd Prause, Tourenreferent der DAV-Sektion Donauwörth. „Alpine Sportarten sind eigentlich zu attraktiv geworden. Der Alpenverein muss da auch als Anwalt der Natur agieren. Wir möchten unsere Mitglieder sensibilisieren, dass die Grenzen des Wachstums erreicht sind“, sagt Prause. Durch Wachstum würde man schließlich nicht nur größer, es bringe auch Probleme mit sich. DAV-Naturschutzreferent Gustav Dinger aus Donauwörth erklärt weiter: „Die Hütten in den Alpen platzen aus allen Nähten. Der DAV sagt aber auch, wir brauchen keine neuen Hütten, denn alle Wege sind bereits erschlossen.“ Mehr Unterkünfte für Touristen würden zu noch mehr Umweltbelastung führen. Die beiden DAV-Funktionäre nennen da die Müll- und Abwasserentsorgung, die sich auf Berghütten schwierig gestalten. Wegen der Kommerzialisierung des Pisten-Skisports habe der Alpenverein auch die Sparte Ski alpin nicht mehr. „Das ist mit unserem Gedanken von Natur- und Umweltschutz nicht vereinbar“, betont Prause. Stattdessen wolle man alpine Sportarten umweltverträglich ausüben, wie Dinger hinzufügt.

Den ökologischen Fußabdruck überprüfen

Den Appell des Verbandes auf Selbstverpflichtung für den Klimaschutz greift auch die Sektion in Donauwörth gerne auf und will deshalb regelmäßig den eigenen ökologischen Fußabdruck überprüfen, insbesondere die Themen Mobilität und Konsumverhalten. Dazu gibt es bereits einige Maßnahmen. „Eine Alpentour beginnt erst einmal mit Motorsport. Wir machen uns Gedanken, wie man die Distanz zu den Bergen am besten überbrückt“, sagt Prause. Normal sei mittlerweile, dass man mit vielen Autos Richtung Berge fahre. „Wir überlegen uns Ziele, die ökologisch sinnvoll an einem Wochenende anzufahren sind“, so der Tourenreferent. Der DAV biete hier Busfahrten an. Das sind dann entweder Fahrten mit geplanten Touren, oder es werden in einem Zielgebiet mehrere Punkte angefahren, an denen die Bergsportler nach Belieben ein- und aussteigen und ihre selbst geplanten Routen gehen können. „Ein Bus hat einen unschlagbar niedrigen Pro-Kopf-Verbrauch an CO2, der noch besser ist als der der Bahn. Noch umweltverträglicher als lange Reisen in die Berge ist aber, gar nicht erst weit zu fahren. Deshalb bietet die Sektion Donauwörth etwa Mittwochswanderungen in der Region an.

Auf den Bus als Verkehrsmittel setzen auch die Wintersportfreunde Tapfheim. „Wir wollen nicht, dass so viele Autos in die Skigebiete fahren, denn was in den Bergen mittlerweile abgeht, ist schon Wahnsinn. Wir versuchen durch Gespräche im Bus dafür ein Bewusstsein zu schaffen“, sagt Silvia Burk-Schlund, Abteilungsleiterin Breitensport der Wintersportfreunde. Bei dem Tapfheimer Verein mache man sich immer Gedanken, wie man die Fahrten ökologisch sinnvoll gestalten könne. So biete man etwa eine Skiküche an, in der Getränke in mitgebrachten Tassen ausgegeben werden und Essen ganz ohne oder in wiederverwendbaren Schüsseln.

Second Hand - ganz im Sinne der Nachhaltigkeit

Gemeinsam mit dem Alpenverein in Donauwörth organisieren die Wintersportfreunde auch jährlich einen Skibasar, damit Wintersportsachen weiterverwendet und nicht weggeworfen werden – ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. Dieses Thema gehört ebenfalls zur Selbstverpflichtung des DAV. Die Verantwortlichen der Sektion in Donauwörth achten etwa darauf, langlebige Produkte vor Ort einzukaufen, wie Möbel vom Schreiner, und verwenden Recycling-Papier.

Besonders stolz ist die Sektion aber auf ihre Kletterhalle, die gemeinsam mit der Stadt Donauwörth realisiert und im Jahr 2012 eröffnet wurde. „Damit werden viele Reisekilometer gespart, da man hier vor Ort klettern kann. Das ist ein Schatz für die Sektion, aber auch für die ganze Stadt Donauwörth“, freut sich Prause.

Im Kampf für den Natur- und Klimaschutz profitiere man vom Wissen anderer Sektionen, wie Dinger erklärt: „Wir gehen auf Schulungen und tauschen uns aus. Wir versuchen Lösungen zu finden.“ Natürlich stehe man am Anfang und es gebe viel zu tun, räumt er ein.

Beste Reiseideen sollen belohnt werden

Ideen hat man in der Sektion Donauwörth einige. Im nächsten Jahr plant das Tourenreferat etwa das Mitmachprojekt „Experimentelles Reisen“. Eine Gruppe soll dabei Möglichkeiten ausprobieren, in die Alpen zu gelangen (zum Beispiel Kombinationen von Bus, Bahn etc.). Über die Erfahrungen soll zum Saisonabschluss berichtet werden. Zudem soll ein Wettbewerb stattfinden, bei dem gute Reiseideen gesucht werden und eine Jury die ökologisch sinnvollste Aktion auszeichnet. „Das soll zum Mitmachen motivieren. Denn wir stellen immer wieder fest, dass wir Mitglieder haben, die noch nie in ihrem Leben Bus oder Bahn gefahren sind“, sagt Prause.

Beim Alpenverein ist man überzeugt, durch solche Aktionen eine naturbewusste Denkweise in den Köpfen verankern zu können, wie der Tourenreferent betont: „Klimapolitik wird nicht in Madrid gemacht, sondern auch hier in der Region.“