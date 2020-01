vor 18 Min.

Der Donau-Ries-Kreis wirbt in Augsburg für sich

Der Donau-Ries-Kreis ist mit einem großen Stand bei der Frühjahrsausstellung in Augsburg präsent. Städte stellen sich vor.

Der Landkreis Donau-Ries möchte bei der Augsburger Frühjahrsausstellung (afa), die am Freitag, 24. Januar, startet, wieder kräftig für die Region werben. Der Auftritt sei ein Höhepunkt der Messesaison, erklärt das Landratsamt.

An fünf Tagen präsentieren sich das Ferienland Donau-Ries und der Geopark Ries auf der Verbrauchermesse und werben so vom 24. bis zum 28. Januar für die Region. Dies geschieht an einem großen Stand in Halle 1. Während sich Interessierte über die Freizeitangebote im Ferienland Donau-Ries informieren können, bildet der Donau-Rieser Biergarten eine Gelegenheit zur Einkehr während des Messebesuchs. Die Bewirtung übernehmen Partner, wie beispielsweise das integrative Café Samocca aus Nördlingen. Durch die Gastronomen sollen die Besucher einen Einblick in der Kulinarik und die Kultur der regionalen Küche erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

Neben den Gaumenfreuden biete der Stand des Landkreises zahlreiche Informationen rund um das Ferienland Donau-Ries und den Geopark Ries. Zusätzlich nutzen dem Amt zufolge auch wieder viele Partner die Möglichkeit, sich dem Messepublikum zu präsentieren.

Die Termine der Städte am Messestand

Getreu dem Heimatkonzept positioniere sich die Region mit ihren malerischen Städten: So sind Oettingen und Wemding (24. Januar), Donauwörth und Monheim (25. Januar), Rain (26. Januar), Harburg (27. Januar) und Nördlingen (28. Januar) als Aussteller am Stand vertreten. Vom 26. bis zum 28. Januar ist zudem der Dinosaurier-Park aus dem Altmühltal vor Ort.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Rad- und Wandertourismus. „Gut ausgebaute und neu beschilderte Wege führen die Gäste durch die schönen und einzigartigen Landschaften unseres Ferienlandes“, merkt das Landratsamt dazu an.

Mit einer Prospektauslage informieren die „Stromtreter“ über E-Mobilität und bewerben besondere Routen für E-Bikes durch die Region. So führen manche Touren über die Landkreisgrenzen hinaus – etwa zum benachbarten Naturpark Altmühltal oder ins Fränkische Seenland. (pm)

