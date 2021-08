Interview

11:45 Uhr

Dominik Bobinger über sein Aus bei "Die Bachelorette"

Foto: Tv Now

Plus Für Dominik Bobinger ist die Reise bei "Die Bachelorette 2021" zu Ende. Wie der Donauwörther seine Erlebnisse bei der Show bewertet und was er jetzt vorhat.

Von Barbara Wild

"Jede Reise endet irgendwann - meine heute", schreibt Dominik Bobinger auf seinem Instagram-Account. Denn jetzt ist klar. Der Donauwörther Kandidat musste sich in der vergangenen Folge der RTL-Kuppelshow "Die Bachelorette 2021" verabschieden. Im TV ausgestrahlt wurde sie am Mittwochabend. Die schöne Maxime Herbold hatte nur noch drei Rosen zu vergeben - leider ging keine an den sympathischen 31-Jähirgen. Viele Menschen aus Nordschwaben haben mitgefiebert und vielleicht sogar ein bisschen mitgelitten. Die Donauwörther Zeitung sprach exklusiv mit Dominik Bobinger über seine Zeit bei "Die Bachelorette 2021" und seine Zukunftspläne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen