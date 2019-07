vor 4 Min.

Der Film ist im Kasten

Bei der Ehrung der Jahrgangsbesten an der Realschule Rain: (vorne von links) Franziska Habermayr, Laura Hartmann, Sonja Losert, Anna Krämer, Lucas Dahms, Franziska Marb, Anette Unterseher und die Schulbeste Emely Jochner sowie (hinten von links) Claudia Marb (Vorsitzende des Fördervereins), Elternbeiratsvorsitzender Jochen Andreae, Bürgermeister Gerhard Martin und Realschuldirektor Gerhard Härpfer.

An der Realschule Rain gibt es Abschlusszeugnisse für 150 Schüler. Jahrgangsbeste mit Notenschnitt von 1,18

In einem feierlichen Rahmen sind 150 Schüler der Staatlichen Realschule Rain verabschiedet worden, die erfolgreich den Realschulabschluss erreicht haben. Besonders geehrt wurden die 29 Absolventen, die einen Gesamtnotenschnitt mit einer Eins vor dem Komma haben.

Zum Auftakt trafen sich Schüler und Familien zum Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Dekan Werner Dippel und Pfarrerin Friederike Töpelmann gratulierten zum Abschluss und gaben den Absolventen und deren Eltern ein paar gute Ratschläge mit auf den Weg. Untermalt wurde der Gottesdienst durch Orgelmusik sowie durch Gesangseinlagen von Absolventin Fabienne Sigl.

Fortgesetzt wurde die Abschlussfeier mit einem Empfang in der Dreifachsporthalle, der vom Elternbeirat und Schülerinnen der 9. Klassen organisiert wurde. Im Anschluss daran begrüßte der Zweite Konrektor Michael te Kock die Schüler sowie deren Familien zum eigentlichen Festakt, durch die Schulband und die Big Band mit modernen Stücken unterhaltsam begleitet.

In seinem Grußwort gratulierte Rains Bürgermeister Gerhard Martin die Absolventen. Er betonte, dass die Realschule in Bayern ein hohes Niveau vorweisen könne und deshalb auch in der Wirtschaft angesehen sei. Unabhängig davon, ob die Schüler nun eine Berufsausbildung beginnen, auf die FOS oder das Gymnasium übertreten, wünschte ihnen Martin einen guten Start.

Der Elternbeiratsvorsitzende Jochen Andreae sprach von den sich verändernden Träumen, die die Schüler in ihrer Schullaufbahn gehabt hätten. Immer, wenn sich ein Traum erfüllt habe, seien neue entstanden, die es zu erfüllen gab. Ein solcher Traum – nämlich der Realschulabschluss – sei nun verwirklicht. Somit wünschte er den Absolventen viele weitere Träume, denen es nachzueifern gelte. Er schloss mit der Aufforderung: „Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum.“

Realschuldirektor Gerhard Härpfer reihte sich bei den Gratulanten ein und freute sich besonders, dass mit 150 Schülern ein starker Jahrgang die Prüfungen zum Realschulabschluss absolvieren konnte. Besonders stark sei auch die Leistung der diesjährigen Absolventen gewesen. Härpfer lobte, dass insgesamt 29 Schüler einen Notenschnitt mit einer Eins vor dem Komma erreicht haben. Aber nicht nur sie, sondern alle hätten sich erfolgreich durch den Prüfungsmarathon gekämpft, wofür ihnen großer Respekt gebühre. Anschließend überreichte Härpfer mit den Klassenleitern die Abschlusszeugnisse.

Emely Jochner wurde als Jahrgangsbeste mit einem Notenschnitt von 1,18 geehrt. Neben Bürgermeister Martin gratulierten auch Claudia Marb vom Freundeskreis der Realschule und der Elternbeirat. Außerdem wurden die Klassenbesten ausgezeichnet: Lucas Dahms (10a), Anette Unterseher (10b), Franziska Marb (10c), Anna Krämer (10d), Sonja Losert (10e), Laura Hartmann (10f) und Veronika Habermayr (10g) erhielten Buchgeschenke von Andreae.

Weitere Preise gab es durch die Stadt für alle Schüler, deren Notendurchschnitt jeweils eine Eins vor dem Komma hatte: Geehrt wurden Robin Schober, Nicole Hintermayr, Elisabeth Schuster, Lucia Paula, Michael Burzler, Lisa Schwalbe, Simon Oswald, Jonas Wider, Christina Weishaupt, Christina Palzer, Lien Peters, Jennifer Scherlin, Teresa Werner, Sophia Wottke, Eva Di Candia, Julia Hofer, Julia Dir, Susann Drexhage, Yvonne Hubl, Nina Lemmer, Selina Saule, Constanze Heinrich und Eileen Hasek. Eine Tradition ist, dass jeder 100. Absolvent ein Goldstück als Erinnerung erhält. Als 4400. und 4500. Abschlussschüler freuten sich Sarah Tischler und Nadine Killisberger über dieses Andenken. Schulleiter Härpfer dankte den Schülersprecherinnen Lena Welt, Katrin Schmidt und Sophia Wottke für ihr Engagement und die aktive Mitarbeit bei der Gestaltung des Schullebens.

Das Trio nutzte seine Ansprache dafür, das Schulgeschehen aus der Perspektive der Schüler aufzuzeigen. Sie verglichen ihren Weg zum Abschluss mit einer Filmproduktion in Hollywood. Wie ein guter Blockbuster sei ihr Schulalltag geprägt gewesen von Aktion-Szenen, aber auch lustigen und traurigen Momenten. Zahlreiche Personen seien nötig gewesen, dass der Film gelingen konnte. Namentlich dankten sie den Klassenleitern, den Regisseuren ihres Films. Ebenfalls unersetzlich sei die Unterstützung durch die Sekretärinnen und Hausmeister gewesen, wofür diese ein Geschenk erhielten. Abschließend dankten sie der Schulleitung, die die Produktion ihres Filmes immer am Laufen gehalten hätte. (dz)

