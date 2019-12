28.12.2019

Der Jugendchor zündet eine Kerze des Friedens an

Die Staudheimer sangen wunderschöne Lieder – für ihr Publikum und für den guten Zweck. Zu hören gab es bewegende Melodien und Texte: „Und überm Stall, dem kloana Stall, da stand ein Stern“

Von Manfred Arloth

Mit viel Beifall und reichlich Spenden bedankten sich die vielen Besucher des Weihnachtskonzerts des Staudheimer Jugendchors in der Dorfkirche Sankt Quirin. Albert Braun, der musikalische Leiter, konnte sich zu Recht über die vokale und instrumentale Leistung seines Chors freuen, den er vor 14 Jahren gegründet hat. Moderator Hans Schöffer kündigte an, dass die Spenden je zur Hälfte an Elisa, Verein zur Familiennachsorge für schwerst-, chronisch- und krebskranke Kinder in Neuburg, und über den Verein „Likoni – Healthcare for all“ an ein Krankenhaus in Mombasa-Likoni, Kenia, überwiesen werden.

Mit dem Lied „Zehntausend Gründe“ und der Aufforderung „Bete den König an!“ begann der Chor das Konzert. Das folgende Spiritual „Down in Bethlehem“ gefiel besonders, weil die Weihnachtsgeschichte in einem dreistimmigen Chorsatz schwungvoll und heiter erzählt wurde. Langsam, gefühlvoll und besinnlich erklang „Herr, ich komme zu dir!“ Schöner könnte man das Vertrauen zu Gott nicht beschreiben!

Nach den drei Chorsätzen, die instrumental begleitet wurden, spielten die Musiker den Über-d’Schneid-Jodler, ein Menuett und „Kripperlweis’“. Die drei Instrumentalstücke wurden mit folgender Besetzung musiziert: Flöte, zwei Klarinetten, Horn, Steirische Harmonika, Kontrabass und Gitarre. Erstaunlich, dass es in dem kleinen Dorf so viele begabte Musiker gibt!

„Neben dir will ich immer nur gehn“, „Gott ist da“ und „Heal the world“, sang dann der Chor. Besonders beim wunderschönen Hit „Heal the world“ wurde die Sehnsucht nach Frieden in der Welt thematisiert. Ein musikalischer Genuss folgte, und zwar mit einer Melodie aus „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ mit den Instrumenten Flöte, Klarinette, Klavier und Marimbaphon. Der Chor sang ein Spiritual Medley „It’s a Me - This little light of Mine“ mit den Worten „It’s a me, oh Lord, standing in the need of prayer“ - ein mitreißendes Gospel, das allen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Mit dem besinnlichen, vierstimmigen Chorsatz „Zünd’ eine Kerze an, damit es Frieden werden kann in dieser Welt“ neigte sich das Konzert dem Ende zu.

Höhepunkt schon seit mehreren Jahren ist zum Schluss das von allen Mitwirkenden und den Konzertbesuchern gespielte/gesungene Lied „Und überm Stall, dem kloana Stall, da stand ein Stern. Und überall, wo’s finster war auf dieser Welt, da hat sein Licht die Welt erhellt.“ Die Mitwirkenden, an vorderster Stelle Arrangeur und Dirigent Albert Braun, freuten sich riesig über den Beifall.

