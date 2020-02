vor 54 Min.

Der Kümmerer

Philipp Schlapak bereitet das Amt viel Freude. Er verzichtet sogar auf Geld

Sparsamkeit ist in der Gemeinde Wolferstadt oberstes Gebot. Die kleine Kommune im Jura abseits der überregionalen Verkehrswege hat nur die Hälfte der durchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner im Donau-Ries-Kreis. Dennoch: Darben müssen die Bewohner der Gemeinde nicht. Auch mit bescheidenen Mitteln lasse sich etwas bewirken, sagt Bürgermeister Philipp Schlapak. Man halte es in Wolferstadt nach dem Motto: „Ärmel hochkrempeln und selber machen.“ So habe der Bauhof der Gemeinde die Straße Am Berg samt Kanal und Wasserleitung weitgehend in Eigenregie erneuert.

Die Kommune habe in den vergangenen Jahren weitere größere Projekte verwirklicht: Die Abwasserbeseitigung im Ortsteil Hagau wurde erneuert, in Wolferstadt wurde ein neues Baugebiet ausgewiesen und in der ganzen Gemeinde der Breitbandausbau vorangetrieben. Das schaffte die Gemeinde, ohne Schulden zu machen.

Ob dies weiter möglich ist, sei fraglich – es stünden weitere große Maßnahmen an. So sei zum Beispiel die Döckinger Straße in Wolferstadt zu erneuern. Auch um die Wemdinger Straße wolle man sich – zusammen mit dem Landkreis – kümmern. Schlapak möchte zudem das alte Schulhaus sanieren. Dieses Vorhaben hätte er gerne schneller vorangebracht, im Gemeinderat habe man aber keine einvernehmliche Lösung gefunden.

Insgesamt sei die Arbeit in dem Gremium aber höchst harmonisch, so der Bürgermeister, der seit 2014 im Amt ist. Damals trat er für die Christliche Wählervereinigung (CWV) an. Für die Wahl am 15. März nominierte ihn neben der CWV auch die CSU/JU. Somit ist Schlapak der einzige Bewerber für den Posten. Sein Ziel sei es, „möglichst viel Gemeinsamkeit zu haben“. Was Philipp Schlapak in den sechs Jahren seiner ersten Amtszeit erkannt hat: „Ein Dorfbürgermeister ist ein Kümmerer. Das ist, was die Leute erwarten.“ Soll heißen: Er müsse Ansprechpartner für die Anliegen und Sorgen der Bewohner sein. Die Vielseitigkeit mache den Job des Bürgermeisters so interessant. Sie reiche vom Kanalbau bis zu Trauungen.

Anfangs dachte Schlapak, er könne das Amt nebenher zu einer Teilzeitstelle (25 Wochenstunden) ausüben. Da habe er jedoch gemerkt: „Ich war zu wenig da in der Gemeinde.“ Deshalb habe er neben der Bürgermeistertätigkeit nur noch einen Minijob. Eine Folge: Er verdient unter dem Strich weniger als vor der Zeit als Bürgermeister. Dass dieser künftig hauptamtlich sein könnte, sei nie diskutiert worden. Die Finanzmittel der Gemeinde seien einfach beschränkt. „Geld ist nicht das Entscheidende“, merkt Schlapak dazu an, „es muss einem Spaß machen.“ (wwi)

