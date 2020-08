00:31 Uhr

Der Landkreis blüht auf

Die Aktion „Unser Landkreis blüht auf“ geht in eine neue Runde. Wieder werden Samentütchen für schöne Blumenwiesen wie diese verteilt.

Es werden wieder mehrere Tausend Samenmischungen verteilt. Die Natur soll profitieren

Trotz der erschwerten Bedingungen blüht der Landkreis Donau-Ries auch im Jahr 2020 wieder auf. Nach den großen Erfolgen der Aktion „Unser Landkreis blüht auf!“ in den Vorjahren, werden auch diesmal wieder mehrere tausend Samenmischungen an interessierte Landkreisbürger, Vereine und Kindergärten verteilt.

Nachdem eine großflächige Verteilung im Frühjahr nicht wie gewohnt möglich war, erfolgt die Ausgabe in diesem Jahr erst ab Montag, 31. August. Die Saatgutmischungen sind auch für eine Ausbringung im Herbst geeignet. Interessierte können die Tütchen kostenlos an den Infozentralen des Landratsamtes in Donauwörth und Nördlingen abholen. Das Landratsamt weist darauf hin, dass dabei auf ausreichenden Abstand und das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung zu achten ist.

Die Saatmischung reicht je Tütchen für eine Fläche von etwa zwei Quadratmeter aus und kann ohne großen Aufwand in jedem Garten oder auf dem Balkon ausgesät werden. Neben einer bunten Farbenpracht wurde dabei auch auf eine große Artenvielfalt geachtet: „Insgesamt können dabei bis zu 40 verschiedene ein- und zweijährige Blühpflanzen sprießen“, erklärt Kreisgartenfachberater Paul Buß. Positiver Nebeneffekt ist die Entstehung von Lebensräumen für zahlreiche heimische Insektenarten.

Interesse und Nachfragen zur Aktion „Unser Landkreis blüht auf!“, stehen Anleitungen zum Ausbringen der Samenmischungen und weitere Informationen unter donau-ries.de/blumenwiese zur Verfügung. Außerdem hilft der Gartenfachberater des Landkreises, Paul Buß unter 0906/74255 gerne weiter.

