05.03.2020

Der Landkreis feiert Internationalen Frauentag

Im Landratsamt gibt es morgen ein buntes Programm. Auch über Politik wird diskutiert

Im Landratsamt in Donauwörth wird am Freitag, 6. März, ab 14 Uhr der Internationale Frauentag gefeiert – ein Tag von Frauen für Frauen, der möglichst viele Facetten und Themen berührt, die Frauen jedes Alters und jeden Bildungsgrades unabhängig von der aktuellen Familiensituation oder der eigenen Herkunft berühren. Das Angebot ist vielfältig, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. „Spannende Diskussionen aber auch kreative Aktionen erwarten die Teilnehmer“, so Landrat Stefan Rößle über das Programm. Auch eine Kinderbetreuung wird es geben.

Hier Auszüge aus den Themen: Unter dem Titel „Frauen im Bilde“ fotografieren Interessierte zusammen mit Profis. Im Malprojekt „Zusammen stark und BUNT“ wird gemeinsam mit Begleitung einer Künstlerin aus dem Landkreis ein Kunstwerk erschaffen. Verzaubern lassen können sich die Teilnehmerinnen, wenn es heißt „Märchenstund’ hat Gold im Mund“. Hier werden Frauengeschichten frei erzählt. „Frauen verhüllt – eine Anleitung rund um das Kopftuch“ titelt ein Tutorial von und mit Frauen aus dem interkulturellen Frauencafé in Nördlingen.

Eine Talk-Runde unter dem Motto „Frauen Macht Politik!“ wird sich der Frage widmen: Wie weiblich ist Politik im Landkreis Donau-Ries? Und diskutiert diese mit Politikerinnen aus dem Landkreis. Eine Gesprächsrunde „Wir Frauen aus dem Osten“ beleuchtet Kontinuitäten und Brüche – mit und nach dem Mauerfall.

In einem Impulsvortrag „Fight! Smile! Love! – Alles, was du brauchst, ist in dir!“ macht Bergsportlerin Gela Allmann Mut, zeigt auf, wie sehr es sich lohnt, sich aus einer gar hoffnungslos erscheinenden Situation wieder positiv dem Leben zu widmen, um neue „Berge“ zu versetzen. In Ihrem Vortrag bildet sie zahlreiche Brücken zu schwierigen Situationen, die man aus dem alltäglichen Leben kennt, und ermutigt ihre Zuschauer dazu, ihr eigenes Potenzial zu erkennen und zu entfalten.

Auch kulinarisch wird es im Landratsamt: Frauen aus aller Welt präsentieren ihre Spezialitäten. Generell legen die Organisatorinnen aus dem Landratsamt um Bildungskoordinatorin Gabriele Theiler und Migrationsbeauftragte Ulrike Zitzlsperger Wert auf viel Raum für Miteinander und Gespräche. Geplant ist unter anderem auch noch ein Infowalk mit Informationen, eine Landkarte der Möglichkeiten „Frauen für Frauen im Landkreis“ sowie eine Selfie-Box mit Requisiten und Sofortdruck. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Informationen zum Internationalen Frauentag gibt es im Internet unter www.donauries.bayern/frauentag. (pm)

