Der Ökomenische Kirchentag: eine gute Mission

Christsein bedeutet nicht, still in der Ecke zu sitzen und gleichgültig seine Tage zu fristen. Christsein sollte offen, ehrlich und authentisch nach dem Vorbild Christi gelebt werden. Und alles, was dazu beiträgt, ist hoch zu achten. Auch ist es beruhigend zu sehen, wenn Christen unterschiedlicher Couleur ohne alte Vorurteile miteinander etwas im Sinne Jesu auf die Beine stellen wollen.

So sollte es doch seit jeher eigentlich sein. Insofern ist auch ein Ökumenischer Kirchentag für den Landkreis Donau-Ries eine gute Gelegenheit, gemeinsames Christsein öffentlich zu leben – und auch wieder einmal zu zeigen, was alles an Errungenschaften in unserer Gesellschaft auf dem Fundament des Christentums beruht. Das ist ein guter Ansatz.

Dazu sollte aber kommen, dass die Begriffe Mission oder Neu-Evangelisierung künftig wieder ein stärkeres Gewicht haben. Gerade junge Menschen müssen verstärkt die Chance bekommen, mit der Guten Botschaft Jesu Christi in Berührung zu kommen. Die großen Kirchen haben sich in den vergangenen Jahren vielleicht etwas zu häufig um sich und politische Themen gedreht als sich zuvorderst um das ganz praktisch gelebte Christsein an der Basis zu kümmern. Für Christen muss immer Christus im Zentrum stehen. Schön, wenn das 2020 wieder im großen Stil gelänge.

