04.02.2020

Der Platzwart wird zum Ehrenmitglied

Besondere Auszeichnung des SV Mauren geht an Horst Mielke

Bei der Generalversammlung des SV Mauren stellte Vorsitzender Alexander Funk die Aktivitäten des abgelaufenen Jahres dar. Es wurde etwa Indoorsport im Gymnastikraum geboten, wie Dance for Kids oder Damen- und Herrengymnastik. Im Freien war ebenso Bewegung angesagt, wie Fußball, Tennis und Laufsport. Mit „Mauren läuft“ war der SVM überregional an diversen Laufveranstaltungen beteiligt. Den erstmalig durchgeführten Jedermannslauf im Herbst bezeichnete die LG Donau-Ries als „den am besten organisierten Lauf in dieser Serie“.

Mit dem Faschingsball der Vereine am 8. Februar, dem Kinderfasching am 25. Februar und dem Preisschafkopfturnier am 4. April zeigte Funk nur einige anstehende Termine für die Zukunft auf.

Sichtlich erfreut über das äußerst erfolgreiche Jahr beim Fußball zeigte sich Vorsitzender Jochem Spielberger. Nach 25 Jahren stieg das Team wieder auf. Auch in der aktuellen Saison spielt die erste Mannschaft in der A Klasse Nord gut mit. Ebenso wurde auch die Harburger Stadtmeisterschaft nach 18 Jahren wieder einmal gewonnen. Spielberger freute sich auch über den zahlreichen SVM-Nachwuchs.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden langjährige Mitgliedschaft, Engagement und Leistung ausgezeichnet. Als einer der Vorsitzenden des SVM würdigte Alexander Funk die Geehrten. Für 100 Spiele im Herrenfußball beim SV Mauren wurde Jonas Schön geehrt. Volker Eberle konnte für 300 Spiele gratuliert werden. Zu einer stolzen Anzahl von 600 Einsätzen wurde Jochem Spielberger beglückwünscht. Für 25-jährige Vereinszugehörigkeit wurden Gabi Amerdinger, Marina Haller, Michael Lange, Katharina Tremel und Marion Wiedemann ausgezeichnet. Für 40 Jahre lange Vereinstreue wurden Paula Enderes, Monika Funk, Werner Gruber, Jörg Radewald, Ingrid Rau, Bernd Schreitmüller, Christine Sonnenleitner und Manfred Straß ausgezeichnet. Arnold Angermeyer, Johann Loi, Ernst Gruber, Fritz Sonnenleitner, Günter Strauß und Walter Wiedenmann wurden zu fünf Jahrzehnten im Sportverein beglückwünscht.

Funk ließ nun den langjährigsten Mitarbeiter beim Sportverein Mauren zu sich kommen. Denn die Geschichte des SVM ist fast durchgängig mit einem Namen verbunden. Seit mehr als 46 Jahren ist Horst Mielke als Platzwart für die Pflege des Fußballspielfeldes zuständig. Die Sportanlage in diesem vorbildlichen Zustand zu halten, bedarf eines erheblichen Zeitaufwandes. Daher ist der aufopferungsvolle und gewissenhafte Einsatz von Mielke für den Verein sehr wertvoll. Um diese Arbeit gebührend zu ehren, erhielt Mielke bereits im vergangenen Jahr in Anerkennung seiner Tätigkeit als Platzwart vom Bayerischen Landes-Sportverband die Ehrennadel in Gold verliehen.

Nun ernannte der Sportverein Mauren in Würdigung seiner Verdienste Horst Mielke zum Ehrenmitglied und bedankte sich bei seinen Platzwart mit einer Urkunde. Der sichtlich überraschte und gerührte Mielke bedankte sich. Nach einem kurzen Augenblick stellte der Geehrte dann die Frage: „Den Platz darf ich aber dann schon noch mähen?“ Darauf erwiderte Funk mit freudestrahlender Miene: „Selbstverständlich – ich hoffe doch.“ (rf)

Themen folgen