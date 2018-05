vor 36 Min.

Der Sieger steigt in die Regionalliga auf

TSV Rain tritt zum Relegationsspiel beim FC Memmingen an. Der gestrige Sieg der Münchner Löwen hat konkrete Auswirkungen für die beiden Vereine.

Von Michael Ruisinger

Die Löwen vom TSV 1860 München und der TSV Rain sind derzeit sehr eng miteinander verbunden. Beide müssen Relegationsspiele bestreiten, um in die nächst höhere Liga aufsteigen zu können. Beide gewannen ihre Hinspiele mit 3:2. Die Löwen in Saarbrücken, die Rainer daheim gegen FC Memmingen. Die Löwen haben gestern den Aufstieg perfekt gemacht, heute wollen die Rainer nachziehen. Und dank des Aufstiegs der Münchner ist auch klar, dass dem TSV zwei weitere Relegationsspiele erspart bleiben. Dadurch spielt der Gesamtsieger aus den beiden schwäbischen Duellen auf jeden Fall in der neuen Saison in der Regionalliga-Bayern.

Das Rückspiel in Memmingen verspricht angesichts des knappen Hinspielergebnisses spannend zu werden. Wie das 3:2 vom Freitagabend einzuordnen ist, ist nur sehr schwer zu beantworten. Natürlich waren die beiden Gegentore nicht nach dem Gusto von Rains Trainer Karl Schreitmüller. Mut macht die Tatsache, dass die Rainer kämpferisch sehr gut drin waren im Spiel. Zudem musste das Team nach dem Platzverweis gegen David Bauer in der 54. Minute fast eine komplette Halbzeit in Unterzahl spielen. Dies machte sich in der Schlussphase durch den erhöhten Kräfteverschleiß deutlich bemerkbar und die Partie hätte auch anders ausgehen können.

Mittlerweile ist die Forderung von Verbandsanwalt Friedrich Reisinger beim TSV eingegangen. Zwei Spiele Sperre fordert dieser für David Bauer. Da die Forderung in der Regel vom Vorsitzenden des Verbandssportgerichts Heinz Ferber auch so umgesetzt wird, wird Bauer heute in Memmingen und in der neuen Saison am ersten Spieltag fehlen. Wer das Rainer Eigengewächs in Memmingen ersetzt, ist noch offen. Aber vermutlich wird der Allrounder Marcel Posselt in die Innenverteidigung rücken. Auf der dadurch frei werdende Position auf der Außenbahn könnten Marco Friedl oder Michael Krabler zum, Einsatz kommen.

Zwei Punkte sind für das Rainer Trainergespann heute von besonderer Bedeutung: Wie steckt das Team die hohe Belastung des schweren Freitagabendspiel weg? Die Physiotherapeuten mussten in den vergangenen Tagen Schwerstarbeit leisten. Und dann ist da noch die Frage, wie hoch wird die Fehlerquote sein, beziehungsweise gelingt es wie im Hinspiel die Memminger Fehler so gut auszunutzen?

Der TSV hat für das Rückspiel Busse für die Fans organisiert. Abfahrt ist jeweils am Georg-Weber-Stadion. Die Stammmitfahrer können im Mannschaftsbus mitreisen. Abfahrt ist um 14.45 Uhr. Weitere Fans, die die Partie verfolgen wollen, können in den Bus zusteigen, der um 15.45 Uhr startet.

Aufgebot TSV Rain: Hartmann und Maschke (Tor), Schüler, Triebel, Cosic, Stefan Müller, Käser, Johannes Müller, Krabler, Rothgang, Götz, Luburic, Brandt, Friedl, Knötzinger, und Posselt. Schiedsrichter: Matthias Zacher (SV Nußdorf/Inn)

Themen Folgen