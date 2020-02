Der TSV Bäumenheim steckt in der Krise

Plus Finanzielles Minus zum Jahresende kann zwar abgefedert werden, nun finden sich aber keine Kandidaten für die Vorstandsämter. Wie es nun im Verein weitergeht.

In einer schwierigen Lage befindet sich der TSV Bäumenheim, einer der größten Sportvereine in der Region. Das wurde bei der Jahreshauptversammlung mehr als deutlich. Ihre Verbundenheit mit dem TSV zeigten dabei aber die Mitglieder, denn zur Versammlung reichten fast die Plätze nicht im TSV-Sportheim – über 100 Personen waren gekommen. Offensichtlich waren die Mitglieder von den beiden Hauptthemen angesprochen, denn es ging um die aktuelle Finanzlage des TSV, dazu sollte ein neuer Vorstand gewählt werden.

Feier zum Vereinsjubiläum endet mit erheblichem Minus

Der Sportverein wird seit November vom bisherigen Zweiten Vorsitzenden Harald Hämmerlein geführt, nachdem Achim Frank als Vorsitzender zurückgetreten war. Zum Jahreswechsel hatte der TSV 1019 Mitglieder, das waren 31 weniger als ein Jahr davor. Insgesamt habe es 103 Zugänge und 134 Austritte gegeben. Erfreulich sei, dass unter den Mitgliedern 377 Kinder und Jugendliche seien. In der ersten Jahreshälfte sei der Schwerpunkt der Vorstandstätigkeit auf die 125-Jahr-Feier im Juni ausgerichtet gewesen. Hämmerlein zählte die vermeintlichen Höhepunkte des Jubiläums auf, das mit einem erheblichen Minus endete. Es war scheinbar nicht gelungen, die Mitglieder oder die Einwohner zu erreichen. Als das finanzielle Ausmaß bekannt wurde, war der TSV in einer erheblichen Schieflage. In der Folge gab es einen Brief an die Mitglieder mit der Bitte um eine Spende. Eine ortsansässige Firma und ein Ehrenmitglied des TSV stellten laut Hämmerlein Gelder zur Verfügung, sodass der TSV zum Jahresende zwar mit einem Minus, aber doch mit einem „blauen Auge“ davonkam.

Heizungsanlage muss repariert werden

Aktuell drücken den TSV Kosten, die durch eine Reparatur an der Heizungsanlage kommen werden. Die Flutlichtreparatur am Trainingsplatz der Fußballer sei dank der Kostenübernahme durch die Gemeinde geregelt. Im Anschluss gab Kassier Daniel Bügelsteiber einen Überblick über die Kassenbewegungen. Dabei ging es besonders um die Finanzierung des Jubiläums. Bügelsteiber machte aber auch deutlich, dass der Unterhalt des Sportheims jährlich ein Geschäft sei, an dem der TSV draufzahlen müsse. Die Kasse wurde von den Kassenprüfern Rudi Zieger und Ludwig Scheller geprüft. An den verbuchten Belegen gab es nicht auszusetzen, doch konnten sie eine Entlastung aufgrund des Minusbetrags nicht empfehlen. Das sahen die Mitglieder anders, die nahezu einstimmig die bisher Verantwortlichen entlasteten.

Keine Kandidaten für wichtige Vorstandsämter

Im Anschluss berichteten aus den Abteilungen Fußball (Armin Rudlof), Handball (Stefan Schiele), Karate (Thomas Burkhardt), Kendo (Manfred Richter), Tischtennis (Marco Schopper) und Turnen (Natalie Reitschuster). Nach diesen Berichten gab es Ehrungen für langjährige Mitglieder (siehe eigener Kasten). Im Anschluss stand die Wahl eines neuen Vorstands an. Allerdings gab es keine Kandidaten, die sich als Erster und Zweiter Vorsitzender Kassier und Schriftführer zur Verfügung gestellt hätten. Das hat zur Folge, dass der bisherige Vorstand noch drei Monate im Amt bleiben muss. Für Freitag, 8. Mai, wurde bereits der neue Termin für eine außerordentliche Mitgliederversammlung festgelegt.

Somit konnte Bürgermeister Martin Paninka in seinem Grußwort keine neue Führung begrüßen. Er sagte dem TSV weiterhin die Unterstützung durch die Gemeinde zu, bat aber auch um Verständnis, dass es im Ort zahlreiche andere Vereine gäbe. Zum Thema Wünsche/Anträge wurde vorgeschlagen, die Vereinsführung auf mehrere Schultern zu verteilen, was aber der aktuellen Satzung widerspreche. Die Turner baten um Überprüfung der Anordnung, dass sich maximal nur 50 Personen zeitgleich in der Schulturnhalle aufhalten dürfen. Es müssten deswegen Eltern abgewiesen werden, die am Mutter-/Kindturnen teil nehmen wollen. Bürgermeister Paninka erklärte dies mit Statikproblemen, die von einem Gutachter so festgelegt worden seien. (hh)

TSV Bäumenheim zeichnet Mitglieder aus

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt mit TSV-Urkunde und Anstecknadel: Annemarie Höllige, Helga Bauer, Peter Diebner, Andrea Riedelsheimer, Joachim Trabert, Lena Theresia Rauch, Christopher Kitzinger, Dominik Rössle, Günter Hamscher, Eva Eigenberger, Thomas Haupt und Lisa Schmidt.

Für 40 Jahre wurden geehrt mit TSV-Urkunde und Anstecknadel: Anneliese Zieger und Udo Lupper.

Für 50 Jahre wurden geehrt mit BLSV-Urkunde und Anstecknadel: Marga Schneider, Maria Wojcik, Erich Mack, Rudolf Renz, Erna Schmitz, Georg Rössle, Michael Rössle, Angela Uhl, Karolina Eberle, Petra Hintermeier, Regina Rauch, Bernhard Jung, Therese Baumgärtner und Werner Rauch.

Für 60 Jahre wurden geehrt mit BLSV-Urkunde und Anstecknadel: Herta Ruider, Maria Hurle, Alfred Marstaller, Johann Ruider, Manfred Tokarski, Richard Lecker, Rudolf Becke, Walter Oberfrank, Wolfgang Kandziora und Hans-Rainer Hurle.

Für 65 Jahre wurde geehrt mit BLSV-Urkunde und Anstecknadel: Lorenz Ewig.

Für 70 Jahre wurden geehrt mit BLSV-Urkunde und Anstecknadel: Vera Leinfelder, Josef Probst und Manfred Bisswanger.

