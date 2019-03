Der Unterricht wird immer digitaler

Plus Das digitale Lernen spielt eine immer größere Rolle. Wie die Situation im Landkreis ist und warum die Schulen verschiedene Konzepte ausprobieren

In der Schule von morgen gibt es keine Ausreden mehr. Vor Kurzem hat der Bundesrat den Digitalpakt des Bundes verabschiedet. Schulbücher kann man in der digitalen Schule nicht mehr zu Hause vergessen. Wenn Sabine Guggenmoos, Lehrerin am Gymnasium in Donauwörth, das Klassenzimmer betritt, hat sie meistens nur ihren Laptop dabei. Den kann sie an eine Art digitale Tafel – ein Smartboard – anschließen. Das ist ein großer Bildschirm, der mit dem WLAN verbunden ist und per Fingerdruck bedient wird. Vokabeln fragt die Lehrerin über Bilder ab oder spielt den Schülern die Wörter vor. Auch Videos kann sie einbetten. „Für die Kinder ist das motivierender, wenn man die Abfragen bunt gestalten kann“, erklärt Guggenmoos.

Bewusst kein Verzicht auf die analoge Tafel am Gymnasium

Am Gymnasium verfolgt man ein zweigleisiges Konzept. Einerseits haben Lehrer die Möglichkeit, mit den Schülern am Smartboard zu arbeiten – können aber gleichzeitig auf die klassische Tafel zurückgreifen. „Man darf nicht glauben, dass man mit der digitalen Technik zwangsläufig bessere Ergebnisse erzielt“, mahnt Auinger. Deswegen verzichte man bewusst nicht auf die analoge Tafel.

Oft haben die Schüler selbst die Möglichkeit, auf ihrem Smartphone zu recherchieren. Bis zur 10. Klasse sollen die Schüler über einen Medienführerschein verfügen – wenn sie über Kompetenzen, wie etwa richtiges Recherchieren, verfügen. Handlungsbedarf sieht Auinger bei der Wartung der Geräte. Die übernimmt bisher ein Lehrer, der zusätzlich eine Funktion als Systembetreuer innehat.

Lehrer werden mit Tablets ausgestattet

Ein anderes Konzept verfolgt man an der Ludwig-Bölkow-Berufsschule in Donauwörth. In einer aktuell laufenden Testphase können zehn Lehrer auf Tablets zurückgreifen. „Der Vorteil gegenüber den Smartboards ist, dass der Lehrer nicht mit dem Rücken zur Klasse steht“, erklärt Schulleiter Peter Hoffmann. Schon jetzt steht fest, dass bald mehr als die Hälfte der Lehrer mit Tablets ausgestattet wird. Auch Glasfaserkabel sollen verbaut werden. Das WLAN wird dadurch deutlich schneller und auch die Schüler können darauf zugreifen. Ein Koffer mit Tablets, die die Schüler verwenden können, soll ebenfalls angeschafft werden.

Auch an der Berufsschule sollen die Schüler in den digitalen Medien geschult werden. Zum einen sollen Basiskompetenzen vermittelt werden – der Schüler muss also wissen, wie ein HDMI-Kabel oder ein Speicherstick verwendet wird. Zum anderen sollen sich die Schüler in der digitalen Welt zurechtfinden. Sie sollen etwa Alternativen zu Google aufgezeigt bekommen oder echte Nachrichten von falschen unterscheiden können, erläutert Hoffmann. Dieses Wissen soll übergreifend in allen Lernfeldern – das entspricht Fächern – der Berufsschule vermittelt werden.

Schüler der Realschule Rain arbeiten auch mit den eigenen Smartphones

Über WLAN im ganzen Haus verfügt auch die Staatliche Realschule Rain. Auf Aufforderung des Lehrers können sich die Schüler über ein eigenes Passwort damit verbinden. Zusätzlich ist dort jede Klasse mit einem PC, einer Kamera und einem großen Bildschirm – einem sogenannten Whiteboard – ausgestattet. Auch mit den eigenen Smartphones können die Schüler arbeiten. Das teilt Michael te Kock, zweiter Konrektor und Zuständiger für die Digitalisierung, mit.

Das Albrecht-Ernst-Gymnasium in Oettingen hat schon seit Jahren flächendeckendes WLAN. Die Schüler können über ihre eigenen Smartphones recherchieren. Schulleiter Günther Schmalisch befindet: „Die Produktivität wird immens gesteigert.“ Im Musikunterricht könnten die Schüler etwa eigene Stücke komponieren und im Fremdsprachenunterricht mit dem Smartphone interagieren.

Digital gearbeitet wird auch an der Grund- und Mittelschule in Harburg – mit Laptops und Tablets. An der Staatlichen Realschule Wemding wird im Zuge der Sanierung ein flächendeckendes WLAN-Netz aufgebaut. Momentan sind hier alle Klassenräume mit einem Computer ausgestattet, mit dem man über Kabel ins Internet kann. Wie das Konzept nach der Sanierung umgesetzt wird, stehe noch nicht fest.

Auch in anderen Schulen, wie etwa im Theodor-Heuss-Gymnasium in Nördlingen sowie in der St.- Georg-Förderschule in Nördlingen schreitet der digitale Ausbau voran. Sie werden oder wurden bereits mit einem WLAN-Netz ausgestattet, teilt das Landratsamt auf Anfrage unserer Redaktion mit. Eine flächendeckende Einrichtung eines WLAN-Netzes erfolge meist im Rahmen von Umbau- oder Neubaumaßnahmen. Mehr als die Hälfte der bayerischen Schulen verfüge bereits über mindestens einen Access Point, also einen Zugang zum WLAN-Netz, teilt das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus mit.

Schulen müssen Medienkonzept vorlegen

Grundlage für die Finanzierung bildet hauptsächlich der Masterplan Bayern Digital 2 des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus. Rund 800000 Euro entfallen daraus auf den Landkreis Donau-Ries. Etwa 225000 Euro stehen den vier berufsqualifizierenden Schulen im Landkreis für sogenannte integrierte Fachräume zur Verfügung. Der Löwenanteil von etwa 575000 Euro wird zur Verbesserung der IT-Ausstattung, insbesondere für die Einrichtung von digitalen Klassenzimmern an allen Schulen im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Donau-Ries bedarfsgerecht verteilt.

Die Schulen wiederum sind verpflichtet, bis zum Ende dieses Schuljahres ein Medienkonzept vorzulegen. Darin müssen ein IT-Ausstattungsplan, ein fächer- und jahrgangsstufenübergreifender Medien-Lehrplan und ein Fortbildungsplan für Lehrer enthalten sein.

Die Gelder aus dem kürzlich vom Bundesrat verabschiedeten Digitalpakt des Bundes sollen bald fließen. Die dafür notwendige Grundgesetzänderung soll bis Ende April in Kraft treten. Über einen Zeitraum von fünf Jahren sollen insgesamt fünf Milliarden Euro an die Länder fließen. Insgesamt, mit einem eigenen Anteil, den das Land trägt, sind es 850 Millionen Euro, die zur Verfügung stehen. Pro Schule sind das 140000 Euro. Noch in diesem Jahr sollen die ersten Gelder ausgezahlt werden.