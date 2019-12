vor 2 Min.

Der Weihnachtsmarkt in Donauwörth ist eröffnet

Seit Donnerstag entfaltet der Weihnachtsmarkt in Donauwörth erstmals seinen Zauber. Hier die ersten Bilder.

Von Helmut Bissinger

Die ersten Bratwürste sind schon verkauft, der Glühwein fließt bereits in die Becher. Eine Frau legt in ihrer behaglich wirkenden Hütte noch letzte Hand an, um Maria und Josef im richtigen Licht erscheinen zu lassen. Ein Standbesitzer lässt die ersten Passanten seine edlen Schnäpse probieren, die Lichter gehen an. Noch war er gestern Abend offiziell nicht eröffnet, da entfaltete der Romantische Weihnachtsmarkt im Ried in Donauwörth schon seine Strahlkraft.

Gar nicht winterlich, aber romantisch

Ungeachtet der ganz und gar nicht winterlichen Atmosphäre ist es die Romantik und das Ambiente auf der Altstadtinsel, die diesen adventlichen Markt seit Jahre ein besonderes Flair verleiht. „In den festlich beleuchteten Holzhütten und im Heimatmuseum ist allerlei Kunsthandwerk zu bestaunen“, ermunterte Oberbürgermeister Armin Neudert bei der Eröffnung die Besucher zum interessierten Bummeln. Museumsleiter Thomas Heitele hat mit seinem Team wieder große Mühen aufgebracht, um für den viertägigen Markt eine „schöne Grundstimmung“ zu erzeugen.

Überall duftet es, überall brutzelt es. Dazwischen aber auch Extravagantes: Klaus Peter Heinrich besucht den Weihnachtsmarkt in Donauwörth zum ersten Mal. Er bietet „humorvolle Zauberkunst“. Für kleines Geld kann man bei ihm Zauberkunststücke mit Anleitung erwerben. „Ideal für kleine Feiern in Familien und Betrieben“, schmunzelt er. Die Kleinen haben ihre Freude im Karusseel oder in der Weihnachtswerkstatt im Heimatmuseum. Unterdessen kann Papi bei Leo Schwager aus Nördlingen Edeldestillate probieren oder für die Weihnachtsküche Marmelade aus heimischen Früchten und Beeren erwerben.

Der weihnachtliche Wunderkram ist noch bis einschließlich kommenden Sonntag jeweils ab zwölf Uhr zu bewundern.

Themen folgen